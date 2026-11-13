Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины предлагают тарифные планы для пенсионеров, понимая потребность абонентов в доступной по цене связи. Киевстар и lifecell запустили специальные пакеты услуг для пожилых людей, а Vodafone — акцию под названием "POVAGA". Она предназначена лицам старше 55 лет и предусматривает выгодные условия обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

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Связь для пенсионеров от Vodafone

Акционное предложение распространяется на конкретный тарифный план — Flexx Go для абонентов контракта. Чтобы воспользоваться возможностью, клиенты должны перенести мобильный номер в сеть с помощью сервиса MNP.

Другого способа понижения цены нет: стандартное подключение пакета услуг зафиксирует стоимость обслуживания на уровне 350 грн/мес. А для пенсионеров, которые перенесут номер в Vodafone, будет действовать акционная цена 200 грн/мес.

"Номер полностью сохраняется. Все ваши знакомые смогут звонить как раньше. Банки и сервисы будут работать без необходимости повторно вводить пароли или обновлять контактный номер", — уточнили в компании.

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Контрактный тарифный план Flexx GO включает широкое наполнение. В список услуг входит:

безлимитный доступ к 45 мобильным приложениям;

25 ГБ трафика на все остальное (из них 50 ГБ в роуминге);

500 минут на разговоры по Украине и ЕС;

неограниченное количество минут на звонки в сети Vodafone;

50 SMS.

Для подключения нужно подать заявку на перенос номера, посетив любой магазин компании или воспользовавшись функционалом сайта. Затем останется дождаться SMS о подтверждении, прийти в магазин для выдачи бесплатной SIM-карты и подписать контракт на обслуживание.

Номер будет перенесен в сеть, а пакет услуг активируется автоматически. Очень важно взять документы на подтверждение личности, иначе оформить заявку не удастся. Пенсионеры должны предоставить паспорт гражданина и идентификационный код.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что тарифные планы Киевстара подорожали в среднем на 100 грн с ноября 2026 года. Мобильный оператор обновил линейку пакетов услуг, изменив их наполнение. Теперь самое дешевое предложение обходится абонентам в 370 грн/мес.

Также Новини.LIVE рассказывали, как пенсионерам получить большую прибавку к финансовому обеспечению. Если продлить профессиональную деятельность после 60 лет и платить единый социальный взнос, окончательный размер пенсии увеличится. Но нужно проинформировать ПФУ о намерении остаться на работе.