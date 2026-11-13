Магазин Vodafone у Києві. Фото: Новини.LIVE

Мобільні оператори України пропонують тарифні плани для пенсіонерів, розуміючи потребу абонентів у доступному за ціною зв'язку. Київстар і lifecell запустили спеціальні пакети послуг для людей похилого віку, а Vodafone — акцію під назвою "POVAGA". Вона призначена особам від 55 років і передбачає вигідні умови обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

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Зв'язок для пенсіонерів від Vodafone

Акційна пропозиція поширюється на конкретний тарифний план — Flexx Go для абонентів контракту. Щоб скористатися можливістю, клієнти повинні перенести мобільний номер до мережі за допомогою сервісу MNP.

Іншого способу зниження ціни немає: стандартне підключення пакету послуг зафіксує вартість обслуговування на рівні 350 грн/міс. Натомість для пенсіонерів, які перенесуть номер до Vodafone, діятиме акційна ціна 200 грн/міс.

"Номер повністю зберігається. Всі ваші знайомі зможуть телефонувати вам як і раніше. Банки та сервіси працюватимуть без потреби повторно вводити паролі чи оновлювати контактний номер", — уточнили в компанії.

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Контрактний тарифний план Flexx GO включає широке наповнення. До переліку послуг входить:

безлімітний доступ до 45 мобільних застосунків;

25 ГБ трафіку на все інше (з них 50 ГБ у роумінгу);

500 хвилин на розмови по Україні та в ЄС;

необмежена кількість хвилин на дзвінки в мережі Vodafone;

50 SMS.

Для підключення потрібно подати заявку на перенесення номера, відвідавши будь-який магазин компанії чи скориставшись функціоналом сайту. Опісля залишиться дочекатися SMS про підтвердження звернення, прийти в магазин для видачі безплатної SIM-карти і підписати контракт на обслуговування.

Номер буде перенесено до мережі, а пакет послуг активується автоматично. Дуже важливо взяти документи на підтвердження особи, інакше оформити заявку не вдасться. Пенсіонери повинні надати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що тарифні плани Київстару подорожчали у середньому на 100 грн з листопада 2026 року. Мобільний оператор оновив лінійку пакетів послуг, змінивши їх наповнення. Тепер найдешевша пропозиція обходиться абонентам у 370 грн/міс.

Також Новини.LIVE розповідали, як пенсіонерам отримати велику надбавку до фінансового забезпечення. Якщо продовжити професійну діяльність після 60 років і сплачувати єдиний соціальний внесок, остаточний розмір пенсії збільшиться. Але необхідно проінформувати ПФУ про намір залишитися на роботі.