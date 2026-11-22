Парень с телефоном. Фото: Pexels

Мобильные операторы Украины регулярно обновляют стоимость тарифных планов, учитывая необходимость обеспечения бесперебойного доступа к связи в условиях полномасштабной войны. Поэтому абоненты ищут пакеты услуг с достаточным наполнением, но относительно низкими ценами. Мы узнали, какие предложения Киевстара совмещают эти две характеристики.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Скидки на тарифные планы Киевстара

Компания предложила абонентам тарифы "ВСЕ РАЗОМ", включающие наиболее необходимые услуги, а именно мобильную связь, доступ к интернету, сообщения, минуты разговора, просмотр телеканалов и пр. Такие пакеты гораздо выгоднее подключать благодаря акциям от Киевстара.

По состоянию на конец ноября 2026 года новые клиенты компании могут выбрать один из трех вариантов для пользования и сэкономить от 50 до 450 грн, ведь стоимость обслуживания снижается до 200 грн в течение трех месяцев. А стандартные цены находятся на таком уровне:

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ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 550 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 650 грн/мес.

Тарифные планы Киевстара со скидками. Фото: скриншот

Что входит в дешевые тарифные планы

Пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" за 250 грн/мес. включает достаточное наполнение, несмотря на относительно низкую стоимость. За свои деньги абоненты получают 20 ГБ трафика (из них 8,1 ГБ в роуминге), 1 200 минут на разговоры по Украине, безлимит на звонки в сети после использования всех минут, отсутствие тарификации в 28 мобильных приложениях и Киевстар ТВ (112 телеканалов).

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Суперсилы в тарифный план не входят, но клиентов обеспечили тремя полезными услугами. К примеру, можно легко изменить адрес при переезде для сохранения подключенного домашнего интернета и телевидения.

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Также предоставляется доступ в интернет на весь день всего за 25 грн, если не хватает денег для оплаты тарифного плана. Третья услуга — "Неделя доверия", которая обеспечивает домашним интернетом и телевидением в течение недели в случае пропуска дня оплаты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, цена какого тарифного плана не изменится до конца 2027 года. Такую акцию предложили в lifecell при подключении пакета услуг "Макси" и переносе мобильного номера в сеть. В течение года обслуживание абоненты будут платить всего 270 грн в месяц.

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Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы Киевстара подорожали ориентировочно на 100 грн в ноябре 2026 года. Мобильный оператор поднял цены на пакеты услуг и немного изменил их наполнение. Мы разобрались, что стало доступно пользователям.