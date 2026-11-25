Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Один из популярных мобильных операторов Украины изменит условия обслуживания абонентов нескольких тарифных планов. Киевстар предупредил пользователей услуг о новых правилах получения входящих звонков с 1 декабря 2026 года. Клиентам уже начали поступать уведомления от компании на мобильные телефоны. Мы разобрались, к чему готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Входящие звонки от Киевстара

Изменения коснутся абонентов тарифных планов LOVE UA Свет и LOVE UA Свет 2024. Предполагается, что с 1 декабря 2026 года будут действовать новые правила пользования входящими звонками в случае неуплаты за пакет услуг (в том числе — за рубежом).

Клиенты LOVE UA Свет 2024 смогут тратить не более 500 минут на входящие разговоры, этот объем общий для Украины и "Роуминга как дома". Как только минуты иссякнут, входящие звонки будут ограничены, пока не снимется абонплата за месяц обслуживания.

"Абоненты тарифа LOVE UA Свет в странах "Роуминга как дома" смогут пользоваться входящими звонками безлимитно, как и в Украине, даже если абонплата не снялась", — уточнили в Киевстаре.

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Согласно сообщению мобильного оператора, эти изменения нужно ввести для приближения к европейским требованиям. Украинцы уже начали получать уведомления о новых правилах, но они могут перейти на другой актуальный тарифный план Киевстара, если не согласны с обновлением.

Безлимитный интернет от Киевстара

Ранее мы рассказывали, какие тарифные планы мобильного оператора включают безлимитный доступ в интернет. С такой услугой можно получать и совершать звонки через мессенджеры без необходимости следить за минутами. Пользователи могут подключить:

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 550 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Топовий — 750 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 650 грн/мес. (200 грн за первые три месяца обслуживания для новых клиентов Киевстара).

"Первая плата за тарифный план снимается сразу в полном объеме. Дальше деньги снимаются каждый день равными частями в течение календарного месяца", — пояснили на сайте.

Все пакеты услуг могут похвастаться значительным наполнением. К примеру, ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт включает 22 ГБ трафика в роуминге, 700 минут на разговоры с безлимом в сети, 700 SMS, Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с, а также SIM для роутера.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за какие тарифные планы Киевстар можно платить на 50-450 грн меньше в 2026 году. Мобильный оператор ввел выгодные скидки на пакеты услуг в линейке "ВСЕ РАЗОМ". В течение трех месяцев обслуживания новые абоненты тратят всего 200 грн.

Также мы рассказывали, что Киевстар запустил новый тарифный план под названием "Мобильный Легкий". Он стоит 550 грн в месяц и доступен абонентам предоплаты. Наполнение включает 20 ГБ трафика, 400 минут на разговоры, безлим в сети, 400 SMS и даже SIM для планшета.