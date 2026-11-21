Магазин Киевстара в Одессе. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор Украины предложил абонентам новый тарифный план с достаточным наполнением. В линейку актуальных пакетов услуг Киевстара добавили "Мобильный Легкий" стоимостью 550 грн в месяц. Он доступен для подключения только клиентам предоплаты и обеспечивает одной бесплатной Суперсилой по выбору.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Что входит в новый тариф Киевстара

В ноябре 2026 года оператор связи не только обновил пакеты услуг, подняв цены и улучшив наполнение, но и предложил абонентам предоплаты новый вариант для подключения. Речь идет о тарифном плане "Мобильный Легкий" за 550 грн/мес., который включает:

20 ГБ трафика (из них 18 ГБ действуют в роуминге);

дополнительные 20 ГБ интернета за своевременную оплату;

неограниченные звонки в сети;

400 минут на разговоры по Украине и за границу;

400 SMS;

неограниченный трафик при использовании некоторых приложений;

SIM для планшета.

Также абоненты могут выбрать одну Суперсилу, в частности Киевстар ТВ, YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, "Помощь ВСУ+", SIM для второго телефона, Видео на ходу, WOG, Соцсети и мессенджеры, 5 ГБ в роуминге.

Для подключения можно воспользоваться функционалом официального сайта Киевстара или мобильного приложения, а также позвонить на номер 477*1. После смены пакета услуг все неиспользованные минуты, мегабайты и сообщения предыдущего тарифного плана будут аннулированы.

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Какие тарифные планы Киевстара подорожали

Ранее мы рассказывали, что компания подняла стоимость всех актуальных пакетов услуг ориентировочно на 100 грн с 4 ноября 2026 года. Обновленные цены начали действовать для новых абонентов и клиентов, изменивших тарифный план. Теперь нужно платить такие суммы за месяц обслуживания:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 470 грн/мес. вместо 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Передплата — 650 грн/мес. вместо 550 грн;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт — 750 грн/мес. (без изменений);

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 370 грн/мес. вместо 220 грн;

Дитячий — 370 грн/мес. вместо 270 грн.

Изменилась не только цена, но и наполнение. Пользователям предоставили больше мобильного трафика, минут на разговоры и SMS. Самый дешевый пакет услуг Киевстар стоит 470 грн/мес., если выбирать среди предложений, доступных всем украинцам без разделения по возрасту или другим признакам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит безлимитный интернет от Киевстара в ноябре. Абоненты могут подключить пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за 550 грн/мес., "ВСЕ РАЗОМ Топовий" за 750 грн или "ВСЕ РАЗОМ Крутий" из другой линейки за 650 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые тарифные планы Vodafone подорожают с 1 декабря. Мобильный оператор готовится поднять цены на интернет для дома. К примеру, пользователи Gigabit Net будут платить в ближайшее время 300 грн/мес. вместо 250 грн.