Магазин Київстару в Одесі. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор України запропонував абонентам новий тарифний план із достатнім наповненням. До лінійки актуальних пакетів послуг Київстару додали "Мобільний Легкий" вартістю 550 грн на місяць. Він доступний для підключення лише клієнтам передоплати і забезпечує однією безплатною Суперсилою на вибір.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Що входить до нового тарифу Київстару

У листопаді 2026 року оператор зв’язку не лише оновив пакети послуг, піднявши ціни і покращивши наповнення, але й запропонував абонентам передоплати новий варіант для підключення. Йдеться про тарифний план "Мобільний Легкий" за 550 грн/міс., який включає:

20 ГБ трафіку (з них 18 ГБ діють у роумінгу);

додаткові 20 ГБ інтернету за вчасну оплату;

необмежені дзвінки в мережі;

400 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

400 SMS;

необмежений трафік під час користування деякими застосунками;

SIM для планшета.

Також абоненти можуть обрати одну Суперсилу, зокрема Київстар ТБ, YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, "Допомога ЗСУ+", SIM для другого телефона, Відео на ходу, WOG, Соцмережі та месенджери, 5 ГБ у роумінгу.

Для підключення можна скористатися функціоналом офіційного сайту Київстару чи мобільного застосунку, а також зателефонувати за номером 477*1. Після зміни пакета послуг всі невикористані хвилини, мегабайти та повідомлення попереднього тарифного плану будуть анульовані.

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Які тарифні плани Київстару подорожчали

Раніше ми розповідали, що компанія підняла вартість усіх актуальних пакетів послуг орієнтовно на 100 грн з 4 листопада 2026 року. Оновлені ціни почали діяти для нових абонентів і клієнтів, які змінили тарифний план. Тепер потрібно платити такі суми за місяць обслуговування:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 470 грн/міс. замість 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Передплата — 650 грн/міс. замість 550 грн;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт — 750 грн/міс. (без змін);

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 370 грн/міс. замість 220 грн;

Дитячий — 370 грн/міс. замість 270 грн.

Змінилася не лише ціна, але й наповнення. Користувачам дали більше мобільного трафіку, хвилин на розмови та SMS. Найдешевший пакет послуг Київстару коштує 470 грн/міс., якщо обирати серед пропозицій, доступних усім українцям без поділу за віком чи іншими ознаками.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує безлімітний інтернет від Київстару в листопаді. Абоненти можуть підключити пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за 550 грн/міс., "ВСЕ РАЗОМ Топовий" за 750 грн або "ВСЕ РАЗОМ Крутий" з іншої лінійки за 650 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі тарифні плани Vodafone подорожчають з 1 грудня. Мобільний оператор готується підняти ціни на інтернет для дому. Наприклад, користувачі Gigabit Net платитимуть найближчим часом 300 грн/міс. замість 250 грн.