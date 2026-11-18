Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps

Абонентам Vodafone доведеться більше платити за безлімітний інтернет. Мобільний оператор планує підвищити вартість тарифних планів у лінійці Gigabit Net, яка забезпечує стабільним зв’язком і високою якістю послуг навіть в умовах відключень світла. Однак для нових клієнтів, які встигнуть обрати пропозицію до 2027 року, залишиться змога економити гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися користувачам домашнього інтернету від Vodafone найближчим часом.

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Нові ціни на тарифні плани Vodafone

За твердженням мобільного оператора, вартість послуг інтернету для дому залишалася незмінною з 2023 року, попри зростання операційних витрат. Аби надалі забезпечувати абонентів безперебійним зв’язком, особливо в умовах відключень електроенергії, компанія змушена переглянути ціни.

З 1 грудня 2026 року Vodafone планує підвищити тарифи на всі пропозиції лінійки Gigabit Net. Наразі відомо, що найпопулярніший пакет послуг подорожчає з 250 грн/міс. до 300 грн. Всю детальну інформацію про нові витрати користувачі отримають в персональних SMS.

"Автономна робота мережі, обслуговування та оперативне відновлення потребують значно більше ресурсів. Суттєво зросла вартість пального для генераторів, акумуляторних батарей, мережевого обладнання, оптоволокна та матеріалів для ремонту", — пояснили в Vodafone.

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Що входить до тарифного плану Vodafone

Станом на листопад 2026 року абоненти Gigabit Net можуть користуватися таким наповненням:

безлімітним інтернетом на швидкості до 1000 Мбіт/с;

доступом до 90+ ТБ-каналів з Vodafone TV.

З 1 грудня також передбачають зміни для частини клієнтів, які вже підключили пакет послуг. Тому необхідно слідкувати за офіційними повідомленнями від компанії, щоб не пропустити інформацію про оновлення умов обслуговування.

Хороший варіант для економії — обрати один із тарифних планів у лінійці GigaCombo, яка об’єднує мобільний зв'язок, інтернет для дому і перегляд телеканалів. Стандартна вартість найдешевшого пакета послуг — 350 грн/міс., але компанія забезпечує знижкою 100 грн протягом перших шести місяців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що особи похилого віку можуть підключити вигідний тарифний план Vodafone. Йдеться про Flexx Go, який з акційною пропозицією "POVAGA" коштує всього 200 грн/міс. Але пенсіонери повинні перенести мобільний номер до мережі оператора.

Також Новини.LIVE розповідали, що тарифні плани Київстару подорожчали в листопаді 2026 року. Наприклад, за оновлений пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" абоненти повинні платити 470 грн/міс. замість 370 грн. Ми розібралися, чи змінилося наповнення тарифних планів.