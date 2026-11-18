Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Google Maps

Абонентам Vodafone придется платить больше за безлимитный интернет. Мобильный оператор планирует повысить стоимость тарифных планов в линейке Gigabit Net, которая обеспечивает стабильную связь и высокое качество услуг даже в условиях отключений электричества. Однако для новых клиентов, которые успеют выбрать предложение до 2027 года, останется возможность сэкономить деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему следует готовиться пользователям домашнего интернета от Vodafone в ближайшее время.

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Новые цены на тарифные планы Vodafone

По утверждению мобильного оператора, стоимость услуг домашнего интернета оставалась неизменной с 2023 года, несмотря на рост операционных расходов. Чтобы и в дальнейшем обеспечивать абонентов бесперебойной связью, особенно в условиях отключений электроэнергии, компания вынуждена пересмотреть цены.

С 1 декабря 2026 года Vodafone планирует повысить тарифы на все предложения линейки Gigabit Net. На данный момент известно, что самый популярный пакет услуг подорожает с 250 грн/мес. до 300 грн. Всю подробную информацию о новых расходах пользователи получат в персональных SMS.

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"Автономная работа сети, обслуживание и оперативное восстановление требуют значительно больше ресурсов. Существенно выросла стоимость топлива для генераторов, аккумуляторных батарей, сетевого оборудования, оптоволокна и материалов для ремонта", — пояснили в Vodafone.

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Что входит в тарифный план Vodafone

По состоянию на ноябрь 2026 года абоненты Gigabit Net могут пользоваться такими услугами:

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безлимитным интернетом со скоростью до 1000 Мбит/с;

доступом к более чем 90 ТБ-каналам через Vodafone TV.

С 1 декабря также предусмотрены изменения для части клиентов, которые уже подключили пакет услуг. Поэтому необходимо следить за официальными сообщениями компании, чтобы не пропустить информацию об обновлении условий обслуживания.

Хороший вариант для экономии — выбрать один из тарифных планов в линейке GigaCombo, которая объединяет мобильную связь, домашний интернет и просмотр телеканалов. Стандартная стоимость самого дешевого пакета услуг — 350 грн/мес., но компания предоставляет скидку в размере 100 грн в течение первых шести месяцев.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пожилые люди могут подключить выгодный тарифный план Vodafone. Речь идет о Flexx Go, который в рамках акции "POVAGA" стоит всего 200 грн/мес. Однако пенсионерам необходимо перенести мобильный номер в сеть оператора.

Также Новини.LIVE сообщали, что тарифные планы Киевстара подорожали в ноябре 2026 года. Например, за обновленный пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" абоненты должны платить 470 грн/мес. вместо 370 грн. Мы разобрались, изменилось ли содержание тарифных планов.