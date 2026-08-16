Выход на пенсию с небольшим стажем: кому достаточно отработать 20 лет

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Для получения пенсионных выплат необходимо иметь достаточный страховой стаж. Украинское законодательство четко регулирует этот вопрос и устанавливает нормы для лиц определенного возраста. Однако нередко заслуженный отдых приходится откладывать из-за недостатка стажа. Мы выяснили, можно ли выйти на пенсию, если стаж не превышает 20 лет.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Хватит ли 20 лет стажа для выхода на пенсию

Минимальный срок зависит от двух показателей: возраста гражданина и года, когда он решил обратиться за пенсионными выплатами. Согласно статье 26 закона, при выходе на пенсию в 2026 году необходимо иметь такое количество страхового стажа:

33 года — для 60-летнего возраста;

23 года — для 63-летнего возраста;

15 лет — для 65-летнего возраста.

"Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат", — пояснили в Пенсионном фонде.

Получается, при наличии стажа 20 лет можно выйти на пенсию в возрасте 65 лет, но не раньше. В то же время существует возможность докупить страховой стаж, если не хватает нескольких лет, уплачивая минимальный единый социальный взнос в размере 1 902,34 грн/мес.

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Несправедливый расчет пенсий

Ранее мы рассказывали, что в Украине есть существенная разница в пенсионных выплатах для людей с одинаковыми взносами и стажем. Финансовая пропасть может достигать 75%, а причина этого — несправедливая формула расчета денежного обеспечения.

"Представим двух коллег. Оба проработали 35 лет, получали одинаковую зарплату и платили страховые взносы. Но один вышел на пенсию в 2023 году, другой — в 2026-м", — отметил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Формула использует среднюю зарплату по стране за последние три календарных года. Поэтому для человека, который обратился за выплатами раньше, расчетная база будет меньше из-за заниженного показателя номинального дохода. В результате имеем значительную разницу в размерах пенсий, которая с каждым годом лишь увеличивается.

Глава профильного комитета предложил перейти к системе пенсионных баллов, единиц или долей. Граждане будут накапливать их за каждый отработанный месяц в соответствии с уплаченными взносами, а при выходе на пенсию весь объем баллов конвертируется с применением единой актуальной стоимости.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские пенсионеры могут получать доплаты, пользоваться льготным проездом, субсидиями и скидками на коммунальные услуги. Это является частью государственных гарантий для пожилых людей. Мы узнали, на что стоит рассчитывать в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в ЕС самые выгодные условия для пенсионеров. Каждая страна имеет свои требования к стажу, страховым взносам, пенсионному возрасту и т. д. Размеры денежного обеспечения тоже существенно различаются — от 850 евро в Польше до 1,55 тыс. евро в Германии.