Вихід на пенсію з невеликим стажем: кому достатньо відпрацювати 20 років

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Для отримання пенсійних виплат необхідно мати достатньо страхового стажу. Українське законодавство чітко регулює це питання і встановлює норми для осіб конкретного віку. Проте нерідко заслужений відпочинок доводиться відкладати через нестачу стажу. Ми дізналися, чи можна вийти на пенсію, якщо стаж не перевищує 20 років.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чи вистачить 20 років стажу для виходу на пенсію

Мінімальна кількість залежить від двох показників: віку громадянина і року, коли він вирішив звернутися за пенсійними виплатами. Згідно зі статтею 26 закону, при виході на пенсію у 2026 році необхідно мати таку кількість страхового стажу:

33 роки — для 60-річного віку;

23 роки — для 63-річного віку;

15 років — для 65-річного віку.

"Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат", — пояснили в Пенсійному фонді.

Виходить, при наявності стажу 20 років можна вийти на пенсію у віці 65 років, але не раніше. Водночас існує змога докупити страховий стаж, якщо не вистачає кількох років, сплачуючи мінімальний єдиний соціальний внесок у розмірі 1 902,34 грн/міс.

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Несправедливий розрахунок пенсій

Раніше ми розповідали, що в Україні існує суттєва різниця в пенсійних виплатах для людей з однаковими внесками і стажем. Фінансова прірва може сягати 75%, а причина цьому — несправедлива формула розрахунку грошового забезпечення.

"Уявімо двох колег. Обидва пропрацювали 35 років, отримували однакову зарплату та сплачували страхові внески. Але один вийшов на пенсію у 2023 році, інший — у 2026-му", — зазначив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Формула використовує середню зарплату по країні за останні три календарні роки. Тому для людини, яка звернулася по виплати раніше, розрахункова база буде меншою через занижений показник номінального доходу. В результаті маємо велику різницю в пенсійних сумах, яка щороку тільки збільшується.

Очільник профільного комітету запропонував перейти до системи пенсійних балів, одиниць або часток. Громадяни будуть їх накопичувати за кожен відпрацьований місяць відповідно до сплачених внесків, а при виході на пенсію весь обсяг балів конвертується із застосуванням єдиної актуальної вартості.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українські пенсіонери можуть отримувати доплати, користуватися пільговим проїздом, субсидіями та знижками на комунальні послуги. Це є частиною державних гарантій для людей похилого віку. Ми дізналися, на що варто розраховувати у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, де в ЄС найвигідніші умови для пенсіонерів. Кожна країна має власні вимоги до стажу, страхових внесків, пенсійного віку тощо. Розміри грошового забезпечення теж суттєво відрізняються — від 850 євро в Польщі до 1,55 тис. євро в Німеччині.