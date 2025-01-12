Тарифы Киевстара в январе 2025 года — сколько нужно будет платить за услуги

Девушка проходит мимо магазина Киевстар. Фото: УНИАН

Недавно в сети появилась информация, что якобы мобильный оператор Киевстар планирует повысить стоимость услуг. Отмечалось, что тарифы изменят уже с 15 января. Однако оператор опроверг эти слухи и заверил, что никакого повышения не планируется.

О том, будет ли мобильный оператор повышать тарифы, пояснила пресс-служба компании.

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Откуда появилась эта информация о повышении тарифов

С 15 января тарифы на подписку не меняются, несмотря на распространение слухов об их повышении. В Киевстаре отмечают, что стоимость тарифов будет оставаться без изменений.

Недавно на официальном сайте оператора была опубликована новость, в которой сообщалось о корректировке дневного пакета для некоторых тарифов. Это касается только случаев, когда пользователи не осуществили основной платеж за тариф, но продолжают пользоваться услугами. В таких ситуациях временно взимается ежедневная плата до момента осуществления оплаты.

"Это изменение не затрагивает основного пакета услуг. Мы не повышаем стоимость тарифов и призываем вас пользоваться только официальными источниками информации", — отмечается в сообщении.

На что еще жалуются клиенты Киевстара

Пользователь Taras Skalskyy поделился своим возмущением относительно частых рекламных оповещений от различных компаний. Он отметил, что постоянно получает ненужную информацию на свой мобильный телефон, что раздражает его как абонента. Кроме этого, клиент столкнулся с проблемами коммуникации со службой поддержки, не имея возможности связаться с оператором для решения ситуации.

"Перестаньте передавать мой номер посторонним лицам! Меня уже задолбали всевозможные рекламы суши и пиццы! Сегодня только в течение часа вы ДВАжды прислали мне ненужную рекламу какой-то Сушия — она мне не нужна", — отметил абонент.

Однако представительница компании в ответ на этот комментарий пояснила, что Киевстар не передает мобильные номера сторонним лицам. Реклама поступает от партнеров оператора в рамках программы таргетированных SMS-рассылок. Отказаться от получения сообщений можно через личное общение на странице Киевстар в Facebook.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что популярный мобильный оператор уведомил своих абонентов об изменениях в тарифах. Несколько старых тарифных планов больше не доступны для новых подключений и получили новые названия, а взамен появились новые варианты.

Также мы рассказывали, что рост цен коснулся не только мобильных операторов. С 1 января 2025 года украинцы будут платить больше за услуги проводного радио и фиксированной телефонной связи от "Укртелекома".