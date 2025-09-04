Бюджет в отношениях — как украинцы чаще всего распоряжаются деньгами в семье

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Очень часто влюбленные пары ссорятся и расходятся из-за денег. Семейный бюджет становится непреодолимой проблемой, потому что люди не могут найти взаимопонимание и правильно распоряжаться финансами. В Украине самой распространенной моделью является частично совместный бюджет.

Об этом рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Частично совместный бюджет

В целом выделяют четыре модели семейного бюджета:

совместный;

частично совместный;

отдельный;

"пластичный".

В Украине наиболее распространена вторая модель. Это когда муж и жена имеют личные финансовые поступления, из которых часть средств откладывают в общий фонд, а остаток тратят на себя. Общие семейные потребности включают аренду жилья, оплату коммунальных услуг, покупку продуктов питания, накопления на путешествие и пр.

"Супруги ежемесячно вносят определенную сумму в обе "корзины", а остальные деньги остаются в личном распоряжении каждого. Такой стиль ведения семейного бюджета в основном присущ для крупных городов", — констатировал Иванчук.

Модель частично совместного семейного бюджета имеет много преимуществ. Во-первых, так удается сохранить баланс между личной финансовой свободой и совместными расходами, без которых в отношениях не обойтись. Во-вторых, нивелируется потребность отчитываться перед партнером за покупки и снижается риск конфликтов.

Конечно, недостатки тоже присутствуют. К ним эксперт отнес необходимость четкого соблюдения договоренностей относительно суммы, которую муж и жена должны регулярно вносить в общий фонд. Если кто-то из супругов потеряет работу или по каким-то другим причинам не сможет пополнять семейный бюджет, ссор не избежать.

Что означает "пластическая" модель

Нередко случается, что за годы супружеской жизни пара успевает использовать более двух моделей семейного бюджета. Например, до появления детей муж и жена применяют частичную модель, после рождения — совместную, а когда дети вырастут — отдельную. Так они подстраиваются к новым условиям жизни и избегают недоразумений.

"Обстоятельства, особенно в нынешнее время в Украине, меняются с бешеной скоростью. Поэтому семье никоим образом не следует избегать возможности регулярно говорить о семейных средствах. Искренне и откровенно", — подвел итог финансовый эксперт.

В паре надо обязательно обсуждать все нюансы, касающиеся денег. Ведь каждый человек имеет собственное видение ситуации, приоритеты и цели. Дабы сохранить свои нервы, лучше решить вопрос с бюджетом заранее, чем страдать из-за разницы во взглядах во время совместной жизни.

