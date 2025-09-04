Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Деньги в отношениях — как украинцы часто ведут семейный бюджет

Деньги в отношениях — как украинцы часто ведут семейный бюджет

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:30
Бюджет в отношениях — как украинцы чаще всего распоряжаются деньгами в семье
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Очень часто влюбленные пары ссорятся и расходятся из-за денег. Семейный бюджет становится непреодолимой проблемой, потому что люди не могут найти взаимопонимание и правильно распоряжаться финансами. В Украине самой распространенной моделью является частично совместный бюджет.

Об этом рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

Частично совместный бюджет

В целом выделяют четыре модели семейного бюджета:

  • совместный;
  • частично совместный;
  • отдельный;
  • "пластичный".

В Украине наиболее распространена вторая модель. Это когда муж и жена имеют личные финансовые поступления, из которых часть средств откладывают в общий фонд, а остаток тратят на себя. Общие семейные потребности включают аренду жилья, оплату коммунальных услуг, покупку продуктов питания, накопления на путешествие и пр.

"Супруги ежемесячно вносят определенную сумму в обе "корзины", а остальные деньги остаются в личном распоряжении каждого. Такой стиль ведения семейного бюджета в основном присущ для крупных городов", — констатировал Иванчук.

Модель частично совместного семейного бюджета имеет много преимуществ. Во-первых, так удается сохранить баланс между личной финансовой свободой и совместными расходами, без которых в отношениях не обойтись. Во-вторых, нивелируется потребность отчитываться перед партнером за покупки и снижается риск конфликтов.

Конечно, недостатки тоже присутствуют. К ним эксперт отнес необходимость четкого соблюдения договоренностей относительно суммы, которую муж и жена должны регулярно вносить в общий фонд. Если кто-то из супругов потеряет работу или по каким-то другим причинам не сможет пополнять семейный бюджет, ссор не избежать.

Что означает "пластическая" модель

Нередко случается, что за годы супружеской жизни пара успевает использовать более двух моделей семейного бюджета. Например, до появления детей муж и жена применяют частичную модель, после рождения — совместную, а когда дети вырастут — отдельную. Так они подстраиваются к новым условиям жизни и избегают недоразумений.

"Обстоятельства, особенно в нынешнее время в Украине, меняются с бешеной скоростью. Поэтому семье никоим образом не следует избегать возможности регулярно говорить о семейных средствах. Искренне и откровенно", — подвел итог финансовый эксперт.

В паре надо обязательно обсуждать все нюансы, касающиеся денег. Ведь каждый человек имеет собственное видение ситуации, приоритеты и цели. Дабы сохранить свои нервы, лучше решить вопрос с бюджетом заранее, чем страдать из-за разницы во взглядах во время совместной жизни.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ранее на свадьбах не обходились без традиционных подарков. Друзья, родственники и коллеги покупали молодоженам разнообразную посуду, бытовую технику, ковры, постельное белье, полотенца, фотоальбомы, подушки и другие вещи для быта.

Также мы писали, сколько денег нужно дарить на праздники. Для свадьбы средняя приемлемая сумма — от 5 000 гривен, для дня рождения — ориентировочно до 2 000 грн, для юбилея — от нескольких тысяч гривен (зависит от материальных возможностей).

семья семейный бюджет финансы деньги финансовая грамотность
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации