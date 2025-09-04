Відео
Головна Економіка Гроші в стосунках — як українці найчастіше ведуть сімейний бюджет

Гроші в стосунках — як українці найчастіше ведуть сімейний бюджет

Дата публікації: 4 вересня 2025 11:30
Бюджет у стосунках — як українці найчастіше розпоряджаються грошима в сім’ї
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Дуже часто закохані пари сваряться і розходяться через гроші. Сімейний бюджет стає непереборною проблемою, бо люди не можуть знайти взаєморозуміння і правильно розпоряджатися фінансами. В Україні найпоширенішою моделлю є частково спільний бюджет.

Про це розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Частково спільний бюджет

Загалом виділяють чотири моделі сімейного бюджету:

  • спільний;
  • частково спільний;
  • окремий;
  • "пластичний".

В Україні найбільш поширена друга модель. Це коли чоловік і дружина мають особисті фінансові надходження, з яких частину коштів відкладають у спільний фонд, а решту витрачають на себе. Загальні сімейні потреби включають оренду житла, оплату комунальних послуг, купівлю продуктів харчування, накопичення на подорож тощо.

"Подружжя щомісяця вносить певну суму в обидва "кошики", а решта коштів залишається в особистому розпорядженні кожного. Такий стиль ведення сімейного бюджету в основному притаманний для великих міст", — констатував Іванчук.  

Модель частково спільного сімейного бюджету має багато переваг. По-перше, так вдається зберегти баланс між особистою фінансовою свободою і спільними витратами, без яких у стосунках не обійтися. По-друге, нівелюється потреба звітувати перед партнером за покупки та знижується ризик конфліктів.

Звичайно, недоліки теж присутні. До них експерт відніс необхідність чіткого дотримання домовленостей щодо суми, яку чоловік і дружина повинні регулярно вносити в загальний фонд. Якщо хтось із подружжя втратить роботу чи з якихось інших причин не зможе поповнювати сімейний бюджет, сварок не оминути.

Що означає "пластична" модель

Нерідко трапляється, що за роки подружнього життя пара встигає використати більше двох моделей сімейного бюджету. Наприклад, до появи дітей чоловік і дружина застосовують часткову модель, після народження — спільну, а коли діти виростуть — окрему. Так вони підлаштовуються до нових умов життя й уникають непорозумінь.

"Обставини, особливо у нинішній час в Україні, змінюються з шаленою швидкістю. Тому родині жодним чином не слід уникати можливості регулярно говорити про сімейні кошти. Щиро і відверто", — підвів підсумок фінансовий експерт.

В парі треба обов’язково обговорювати всі нюанси, що стосуються грошей. Адже кожна людина має власне бачення ситуації, пріоритети й цілі. Аби зберегти свої нерви, краще вирішити питання з бюджетом заздалегідь, ніж страждати через різницю в поглядах під час спільного життя.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше на весіллях не обходилися без традиційних подарунків. Друзі, родичі та колеги купували молодятам різноманітний посуд, побутову техніку, килими, постільну білизну, рушники, фотоальбоми, подушки та інші речі для побуту.

Також ми писали, скільки грошей потрібно дарувати на свята. Для весілля середня прийнятна сума — від 5 000 гривень, для дня народження — орієнтовно до 2 000 грн, для ювілею — від кількох тисяч гривень (залежить від матеріальних можливостей).

родина сімейний бюджет фінанси гроші фінансова грамотність
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
