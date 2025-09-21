Подарок на день рождения — что выбрать вместо конверта с деньгами

Женщина упаковывает подарок. Фото: Pexels

Подарки давно стали неотъемлемой частью праздников и семейных традиций. Самым удобным и наиболее универсальным вариантом до сих пор остаются деньги в конверте, но это не единственный вариант.

О том, что можно подарить кроме конверта с деньгами, сайту Новини.LIVE рассказала эксперт по этикету Елена Каганок.

Как украинцам выбрать подарок на праздник

В Украине постепенно набирает популярность новая практика — wish list, или "список желаний". Именинник заранее составляет перечень вещей, которые хотел бы получить, и отправляет его друзьям. Каждый из гостей выбирает, что именно подарить. Таким образом удается избежать неудачных сюрпризов, а подарок получается максимально уместным.

Часто друзья или родственники договариваются и складываются деньгами на один более ценный подарок. Это может быть ювелирное украшение, элитные духи или стильный аксессуар. Эксперт отмечает, что важно, чтобы желания в списке были реалистичными и не слишком дорогими для гостей.

Что подарить вместо денег

Елена Каганок советует выбирать подарки с учетом пола, возраста и интересов человека. Мужчинам, по ее словам, стоит дарить практичные и стильные вещи — аксессуары вроде ремня или кошелька, престижную канцелярию, качественный алкоголь, кофейные и чайные наборы.

Хорошим вариантом может стать книга любимого автора или сертификат на отдых или интересные развлечения. Женщинам эксперт советует:

сертификат в салон красоты;

сертификат в магазин украшений;

билеты на концерт, спектакль или выставку;

подарочный сертификат на досуг или релакс.

Для детей уместными остаются игрушки по возрасту, книги — как познавательные, так и художественные, а также настольные игры. Универсальным решением могут быть сертификаты в детские магазины или развлекательные центры.

Эксперт подчеркивает, что подарок должен быть уместным и соответствовать интересам человека. Если мужчина не употребляет алкоголь, бутылка коньяка не станет удачным вариантом. Если женщина не любит активный отдых, сертификат на экстремальные развлечения тоже не принесет радости.

"Что касается ребенка — то тут точно либо нужно советоваться с родителями, либо если возраст позволяет — самому поинтересоваться, что хочется подростку получить на День рождения", — убеждена Елена Каганок.

Самое важное — учитывать пожелания и образ жизни человека, тогда любой подарок станет приятным и действительно нужным.

