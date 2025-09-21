Подарунок на день народження — що обрати замість конверта з грошима

Жінка упаковує подарунок. Фото: Pexels

Подарунки давно стали невіднятною частиною свят та сімейних традицій. Найзручнішим і найбільш універсальним варіантом досі залишаються гроші у конверті, але це не єдиний варіант.

Про те, що можна подарувати окрім конверта з грошима, сайту Новини.LIVE розповіла експертка з етикету Олена Каганок.

Як українцям обрати подарунок на свято

В Україні поступово набирає популярності нова практика — wish list, або "список бажань". Іменинник заздалегідь складає перелік речей, які хотів би отримати, і надсилає його друзям. Кожен із гостей обирає, що саме подарувати. У такий спосіб вдається уникнути невдалих сюрпризів, а подарунок виходить максимально доречним.

Часто друзі чи родичі домовляються і складаються грошима на один більш цінний подарунок. Це може бути ювелірна прикраса, елітні парфуми чи стильний аксесуар. Експертка наголошує, що важливо, щоб бажання у списку були реалістичними й не надто дорогими для гостей.

Що подарувати замість грошей

Олена Каганок радить обирати подарунки з урахуванням статі, віку та інтересів людини. Чоловікам, за її словами, варто дарувати практичні та стильні речі — аксесуари на кшталт ременя чи гаманця, престижну канцелярію, якісний алкоголь, кавові та чайні набори.

Гарним варіантом може стати книга улюбленого автора або сертифікат на відпочинок чи цікаві розваги. Жінкам експертка радить:

сертифікат у салон краси;

сертифікат у магазин прикрас;

квитки на концерт, виставу чи виставку;

подарунковий сертифікат на дозвілля або релакс.

Для дітей доречними залишаються іграшки за віком, книги — як пізнавальні, так і художні, а також настільні ігри. Універсальним рішенням можуть бути сертифікати в дитячі магазини чи розважальні центри.

Експертка підкреслює, що подарунок має бути доречним і відповідати інтересам людини. Якщо чоловік не вживає алкоголь, пляшка коньяку не стане вдалим варіантом. Якщо жінка не любить активний відпочинок, сертифікат на екстремальні розваги теж не принесе радості.

"Що стосується дитини — то тут точно або потрібно радитися з батьками, або якщо вік дозволяє — самому поцікавитися, що хочеться підлітку отримати на День народження", — переконана Олена Каганок.

Найважливіше — враховувати побажання та спосіб життя людини, тоді будь-який подарунок стане приємним і справді потрібним.

