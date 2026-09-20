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Главная Экономика Гараж построили на границе участка: когда сосед может обратиться в суд

Гараж построили на границе участка: когда сосед может обратиться в суд

Ua ru
20 сентября 2026 15:15
Можно ли строить у границы с соседом: какие правила действуют в Украине в 2026 году
Автомобиль возле гаража. Фото: Pexels

Иногда несколько десятков сантиметров между соседними участками могут превратить обычное строительство в серьезную ссору. Именно так и произошло в случае, когда гараж построили фактически на границе двух частных домовладений. Владелица соседнего участка считала, что такое сооружение мешает ей нормально пользоваться своей землей. Женщина сначала пыталась договориться с соседкой мирно, но в конце концов была вынуждена обратиться в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Какое расстояние должно быть до соседнего участка

Действующие Государственные строительные нормы предусматривают минимальный отступ от границы соседнего участка — не менее одного метра. Такое расстояние необходимо для обеспечения возможности обслуживания здания и с учетом требований пожарной безопасности.

Но гараж соседей построили фактически вплотную к границе. В суд владелица участка решила обратиться после нескольких неудачных попыток уладить ситуацию самостоятельно. Она обращалась к владелице гаража лично, а также направляла письменное требование перенести сооружение на расстояние, предусмотренное строительными нормами. Однако договориться не удалось.

Истица обратилась за помощью в систему бесплатной юридической помощи. Адвокат подготовил иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком. К материалам дела были приложены фотографии и акты обследования территории.

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Сначала суд встал на сторону соседки

Рассмотрение дела в первой инстанции завершилось отказом в удовлетворении иска. Несмотря на доказательства, представленные владелицей участка, суд не удовлетворил ее требования. Тогда правозащитники подали апелляционную жалобу.

Апелляция изменила решение

Апелляционный суд повторно рассмотрел доказательства, отменил решение местного суда и удовлетворил иск владелицы земельного участка. Суд признал, что ее права нарушены, и обязал ответчика устранить препятствия в пользовании землей.

Что можно построить на собственном участке без разрешения

Украинцам не нужно оформлять разрешительные документы, если они хотят возвести определенные здания и сооружения на своей земле. В частности, можно возводить:

  • навесы и беседки;
  • теплицы;
  • летние душевые;
  • заборы, ворота и калитки;
  • колодцы и скважины;
  • уборные и выгребные ямы;
  • погреба;
  • террасы и крыльца;
  • открытые бассейны и бассейны с навесом;
  • временные гаражи — если они не имеют фундамента.

Также можно проводить перепланировку или переоборудование, если работы не затрагивают несущие конструкции и общие инженерные системы.

В то же время строительство капитальных объектов, в частности жилого дома или гаража с фундаментом, требует соблюдения строительных норм и оформления необходимых разрешений.

Ранее Новини.LIVE писали, какие документы нужны для строительства частного дома. Сначала нужно проверить земельный участок, получить строительный паспорт или схему намерений застройки и уведомить о начале работ. По завершении строительства следует оформить техпаспорт, ввести дом в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности.

Также Новини.LIVE рассказывали, на каком расстоянии от границы можно сажать деревья. В деле в Киевской области суд обязал владельца убрать насаждения, которые затеняли соседний участок, а их ветви и корни создавали препятствия. Перед обращением в суд проблему рекомендуется зафиксировать, измерить расстояние до границы и попытаться решить вопрос с соседом.

граница строительство нарушения соседство земельный участок
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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