Чи можна будувати біля сусідської межі: які правила діють в Україні у 2026 році

Авто біля гаража. Фото: Pexels

Іноді кілька десятків сантиметрів між сусідськими ділянками можуть перетворити звичайне будівництво на серйозну сварку. Саме так сталося у випадку, коли гараж збудували фактично на межі двох приватних домоволодінь. Власниця сусідньої ділянки вважала, що така споруда заважає їй нормально користуватися своєю землею. Жінка спочатку намагалася домовитися із сусідкою мирно, але зрештою була змушена звернутися до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Яка відстань має бути до сусідньої ділянки

Чинні Державні будівельні норми передбачають мінімальний відступ від межі сусідньої ділянки — щонайменше один метр. Така відстань потрібна для можливості обслуговувати будівлю та з урахуванням вимог пожежної безпеки.

Але гараж сусідів звели фактично впритул до межі. До суду власниця ділянки вирішила звертатися після кількох невдалих спроб владнати ситуацію самостійно. Вона зверталася до власниці гаража особисто, а також надсилала письмову вимогу перенести споруду на відстань, передбачену будівельними нормами. Однак домовитися не вдалося.

Позивачка звернулася по допомогу до системи безоплатної правничої допомоги. Адвокат підготував позов про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. До матеріалів справи долучили фотографії та акти обстеження території.

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Спочатку суд став на бік сусідки

Розгляд справи в першій інстанції завершився відмовою у задоволенні позову. Попри докази, які подавала власниця ділянки, суд не задовольнив її вимоги. Тоді правозахисники подали апеляційну скаргу.

Апеляція змінила рішення

Апеляційний суд повторно розглянув докази, скасував рішення місцевого суду та задовольнив позов власниці земельної ділянки. Суд визнав, що її права порушені, і зобов’язав відповідача усунути перешкоди у користуванні землею.

Що можна побудувати на власній ділянці без дозволу

Українцям не потрібно оформлювати дозвільні документи, якщо вони хочуть поставити певні будівлі і споруди на своїй землі. Зокрема, можна зводити:

навіси та альтанки;

теплиці;

літні душі;

паркани, ворота та хвіртки;

криниці та свердловини;

вбиральні та вигрібні ями;

погреби;

тераси та ганки;

відкриті басейни та басейни з накриттям;

тимчасові гаражі — якщо вони не мають фундаменту.

Також можна робити перепланування чи переобладнання, якщо роботи не зачіпають несучі конструкції та спільні інженерні системи.

Водночас будівництво капітальних об’єктів, зокрема житлового будинку або гаража з фундаментом, потребує дотримання будівельних норм та оформлення необхідних дозволів.

Раніше Новини.LIVE писали, які документи потрібні для будівництва приватного будинку. Спочатку потрібно перевірити землю, отримати будівельний паспорт або схему намірів забудови та повідомити про початок робіт. Після завершення будівництва слід оформити техпаспорт, ввести будинок в експлуатацію та зареєструвати право власності.

Також Новини.LIVE розповідали, на якій відстані від межі можна садити дерева. У справі на Київщині суд зобов’язав власника прибрати насадження, які затінювали сусідню ділянку, а їхні гілки та коріння створювали перешкоди. Перед зверненням до суду проблему радять зафіксувати, виміряти відстань до межі та спробувати вирішити питання із сусідом.