Минимальная зарплата с 1 октября: какую сумму гарантировали сотрудникам в Украине

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Государство гарантирует украинцам минимальную зарплату в октябре 2026 года. Речь идет о сумме до удержания обязательных налогов и сборов. Работодатели не могут устанавливать более низкий должностной оклад, поскольку это считается нарушением трудового законодательства и строго наказывается. Мы выяснили, планируют ли в ближайшее время менять социальные стандарты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

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Минимальная зарплата в октябре

До конца 2026 года социальные стандарты останутся неизменными, следовательно, размер МЗП пересматривать не планируют. Гарантированная ставка работникам за выполнение должностных обязанностей будет оставаться на уровне 8 647 грн в месяц, или 52 грн в час.

Указанная сумма не включает налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В целом украинцы отдают 23% от официального дохода, поэтому "на руки" получают около 6 658 грн. Дополнительно работодатели уплачивают 22% от зарплаты, однако финансовые расходы не ложатся на плечи сотрудников.

Могут ли повысить минимальную зарплату

Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрирован законопроект №16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", который предусматривает повышение МЗП почти на 1000 грн с 1 января — до уровня 9 546 грн. В почасовом исчислении речь идет о ставке 57,5 грн.

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Гарантированный должностной оклад сотрудников вырастет на 10,4%. Опять же, "на руки" работодатели будут выплачивать меньше, поскольку необходимо удержать 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Тогда общий размер финансового обеспечения зафиксируется на уровне 7 350,42 грн.

Кроме того, повысится порог для бронирования работников критически важных предприятий. В 2026 году минимальная сумма — 25 941 грн, но с учетом изменений социальных стандартов зарплатный лимит с 1 января может оказаться на уровне 28 638 грн. Для предприятий на определенных территориях боевых действий расчетный порог составит 23 865 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сохранили ли учителям доплату за работу в неблагоприятных условиях. В сентябре 2026 года изменился подход к расчету заработной платы педагогических сотрудников. Обновление коснулось надбавки за престижность труда и доплаты в размере 2 600 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что работодателям придется отдавать государству больше налогов. Если в Украине повысят минимальную зарплату, единый социальный взнос зафиксируется на уровне 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн. Это минимальный показатель, который составляет 22% от МЗП.