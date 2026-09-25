Мінімальна зарплата з 1 жовтня: яку суму гарантували працівникам в Україні

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Держава гарантує українцям мінімальну зарплату в жовтні 2026 року. Йдеться про суму до стягнення обов'язкових податків і зборів. Роботодавці не можуть встановлювати менший посадовий оклад, оскільки це вважається порушенням трудового законодавства і суворо карається. Ми розібралися, чи планують змінювати соціальні стандарти найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

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Мінімальна зарплата в жовтні

До кінця 2026 року соціальні стандарти залишаться незмінними, отже розмір МЗП переглядати не планують. Гарантована ставка працівникам за виконання посадових обов'язків перебуватиме на рівні 8 647 грн на місяць, або 52 грн за годину.

Сума вказана до вирахування податків — 18% ПДФО та 5% військового збору. Загалом українці віддають 23% від офіційного доходу, тому "на руки" отримують близько 6 658 грн. Додатково роботодавці сплачують 22% від зарплати, однак фінансові витрати не лягають на плечі працівників.

Чи можуть підвищити мінімальну зарплату

Раніше ми розповідали, що в Україні зареєстрували законопроєкт №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає підвищення МЗП майже на 1000 грн з 1 січня — до рівня 9 546 грн. У погодинному розрізі йдеться про ставку 57,5 грн.

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Гарантований посадовий оклад працівників зросте на 10,4%. Знову-таки, "на руки" роботодавці будуть виплачувати менше, оскільки необхідно утримати 18% ПДФО і 5% військового збору. Тоді загальний розмір фінансового забезпечення зафіксується на показнику 7 350,42 грн.

Додатково підвищиться поріг для бронювання працівників критично важливих підприємств. У 2026 році мінімальна сума — 25 941 грн, але зі змінами соціальних стандартів зарплатний ліміт з 1 січня може опинитися на рівні 28 638 грн. Для підприємств на визначених територіях бойових дій розрахунковий поріг буде становити 23 865 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи залишили вчителям доплату за роботу в несприятливих умовах. У вересні 2026 року змінився підхід до розрахунку заробітних плат педагогічних працівників. Оновлення торкнулося надбавки за престижність праці і доплати в розмірі 2 600 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що роботодавцям доведеться віддавати державі більше податків. Якщо в Україні підвищать мінімальну зарплату, єдиний соціальний внесок зафіксується на рівні 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн. Це мінімальний показник, який становить 22% від МЗП.