Обучение, одежда и досуг — какая сумма из семейного бюджета будет идти на нужды подростка в 2025

Гаджеты, одежда, кружки — сколько денег нужно подростку в 2025
Вопрос финансов в семье становится особенно актуальным после рождения ребенка. Каждая семья имеет свои возможности: кто-то может покрывать только базовые потребности, кто-то берет кредиты, чтобы обеспечить все потребности малыша, а некоторые вкладываются в подарки и различные кружки.
О том, сколько денег нужно зарабатывать украинцам, чтобы обеспечить всем необходимым подростка в 2025 году, сайт Новини.LIVE поинтересовался у психолога Любови Земельской и финансового консультанта Елены Коник.
Сколько денег нужно подростку до 15 лет
По словам финансового консультанта, в этом возрасте ребенок быстро растет, поэтому его потребности значительно возрастают. Родители, как правило, тратят средства на:
- современные гаджеты;
- новую одежду и обувь;
- досуг с друзьями.
Также приходится оплачивать кружки, репетиторов и школьные потребности. Поэтому минимальная сумма в месяц для покрытия основных потребностей ребенка колеблется от 15 до 22 тысяч гривен. Если добавить зарубежные поездки, занятия спортом или музыкой, расходы могут вырасти до 30-32 тысяч гривен в месяц.
"С точки зрения психологии в этом возрасте родителям очень важно сохранять баланс. То есть чрезмерная экономия может вызвать конфликты с подростком, а чрезмерные расходы — воспитать потребительское отношение", — добавила Земельская.
Она убеждена, что лучше вкладывать деньги в развитие навыков ребенка, а не в статусные покупки, а также давать ему возможность принимать собственные решения.
Какие дополнительные потребности появляются у детей в старших классах
У детей до 18 лет основные расходы смещаются на образование, репетиторов, подготовку к ВНО, поступление в вуз и возможную аренду жилья в городе или стране обучения.
"Минимально необходимая сумма в месяц — от 25 тысяч гривен. Если говорить о "чуть больше" — то это минимум плюс 15-20 тысяч гривен на качественные курсы, путешествия, подготовку к международным программам, первые инвестиции в собственное развитие ребенка", — пояснила Елена Коник.
Любовь Земельская добавила, что подростков следует обучать финансовой грамотности. Они должны планировать собственный бюджет, пользоваться карманными деньгами и делать собственные покупки. Деньги не должны быть самой целью, а инструментом для ее достижения и развития ответственности.
Ранее мы писали, что вопрос расходов на ребенка возникает почти в каждой семье после его рождения, ведь родители стремятся обеспечить малышу качественное питание, одежду, развитие и досуг.
Также мы рассказывали, что иногда школы просят родителей делать взносы в классные или благотворительные фонды. Отказ финансово поддерживать такие инициативы может повлиять на зачисление ребенка или создавать другие неудобства.
Читайте Новини.LIVE!