Навчання, одяг та дозвілля — яка сума з сімейного бюджету йтиме на потреби підлітка у 2025

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Питання фінансів у родині стає особливо актуальним після народження дитини. Кожна сім’я має свої можливості: хтось може покривати лише базові потреби, хтось бере кредити, щоб забезпечити всі потреби малюка, а дехто вкладається в подарунки та різноманітні гуртки.

Про те, скільки грошей потрібно заробляти українцям, щоб забезпечити всім необхідним підлітка у 2025 році, сайт Новини.LIVE поцікавився у психологині Любові Земельської та фінансової консультантки Олени Коник.

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей потрібно підлітку до 15 років

За словами фінансової консультантки, у цьому віці дитина швидко росте, тому її потреби значно зростають. Батьки, як правило, витрачають кошти на:

сучасні гаджети;

новий одяг і взуття;

дозвілля з друзями.

Також доводиться оплачувати гуртки, репетиторів та шкільні потреби. Тож мінімальна сума на місяць для покриття основних потреб дитини коливається від 15 до 22 тисяч гривень. Якщо додати закордонні поїздки, заняття спортом або музикою, витрати можуть зрости до 30-32 тисяч гривень на місяць.

"З погляду психології у цьому віці батькам дуже важливо зберігати баланс. Тобто надмірна економія може спричинити конфлікти з підлітком, а надмірні витрати — виховати споживацьке ставлення", — додала Земельська.

Вона переконана, що найкраще вкладати гроші у розвиток навичок дитини, а не у статусні покупки, а також давати їй можливість приймати власні рішення.

Які додаткові потреби з'являються у дітей в старших класах

У дітей до 18 років основні витрати зміщуються на освіту, репетиторів, підготовку до ЗНО, вступ до вишу та можливу оренду житла в місті чи країні навчання.

"Мінімально необхідна сума на місяць — від 25 тисяч гривень. Якщо говорити про "трохи більше" — то це мінімум плюс 15-20 тисяч гривень на якісні курси, подорожі, підготовку до міжнародних програм, перші інвестиції у власний розвиток дитини", — пояснила Олена Коник.

Любов Земельська додала, що підлітків варто навчати фінансовій грамотності. Вони повинні планувати власний бюджет, користуватися кишеньковими грошима та робити власні покупки. Гроші не повинні бути самою ціллю, а інструментом для її досягнення і розвитку відповідальності.

Раніше ми писали, що питання витрат на дитину постає майже у кожній родині після її народження, адже батьки прагнуть забезпечити малюкові якісне харчування, одяг, розвиток і дозвілля.

Також ми розповідали, що іноді школи просять батьків робити внески до класних або благодійних фондів. Відмова фінансово підтримувати такі ініціативи може вплинути на зарахування дитини або створювати інші незручності.