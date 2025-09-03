Видео
Главная Экономика Финансам украинцев "станет лучше" — к чему готовиться в сентябре

Финансам украинцев "станет лучше" — к чему готовиться в сентябре

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:05
Зарплаты, пенсии и курс валют — что будет с финансами украинцев в сентябре
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Финансы украинцев столкнутся с определенными изменениями в сентябре 2025 года. Кроме важных нововведений, которые повлияют на зарплаты учителей и денежное обеспечение военных, наших граждан ждет много интересного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в сентябре.

Читайте также:

Минимальная зарплата

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", повышение минимальной заработной платы в ближайшее время не планируется. Это же касается прожиточного минимума. В течение сентября суммы будут находиться на таком самом низком уровне:

  • выплата за час — 48 грн;
  • выплата за месяц — 8 000 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в сентябре — 3 028 грн. Эти суммы влияют на расчет многих социальных пособий, в частности больничных, денежной поддержки в связи с беременностью и родами и т.д.

Курс доллара и евро

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к каким курсовым показателям готовиться в сентябре. Сейчас наблюдается планомерное укрепление гривны, учитывая практику Национального банка — сдерживание инфляционных процессов путем монетарной политики.

"По моей оценке в ближайшие два месяца годовая инфляция вряд ли снизится ниже отметки 13%. С учетом достаточной финансовой помощи международных партнеров НБУ продолжит держать курс доллара в диапазоне 41,3-42 грн в сентябре", — отметил специалист.

Что касается курса евро, то показатели зависят от соотношения в валютной паре с долларом. В августе начались процессы медленного ослабления евро: курс сместился с отметки 1,18 до 1,16-1,17. Если тенденция продолжится в первый месяц осени, то в Украине валюта будет стоить около 48-49 грн/евро.

Что будет с пенсиями в сентябре

Некоторые граждане получат увеличенные выплаты в этом месяце. Им пересчитают суммы, учитывая достижение определенного возраста. По информации на сайте ПФУ, прибавка ждет лиц, которым выплачивают не более 10 340,35 грн/мес. Размер повышения зависит от возраста человека:

  • исполнилось от 70 до 74 лет — 300 грн;
  • исполнилось от 75 до 79 лет — 456 грн;
  • исполнилось 80 лет и больше — 570 грн.

Перерасчет осуществляется автоматически, никаких дополнительный действий делать не нужно.

Надбавка к зарплатам учителей

С 1 сентября увеличилась сумма доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Эту выплату назначили всем педагогическим сотрудникам с 1 января 2025 года. До первого месяца осени учителя получали по 1 000 грн к заработной плате, а теперь им будут начислять вдвое больше — по 2 000 грн/мес.

Изменение очерчено в постановлении Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования". Право на надбавку имеют все учителя без привязки к месту работы, нагрузки, предмету, рейтингу или других факторов.

Что будет с выплатами военным

Размер минимального денежного обеспечения служащих и суммы "боевых" не изменятся в сентябре 2025 года. В то же время постановление правительства № 942 предусмотрело внесение изменений в список категорий военных, которые могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь.

Украинцам в возрасте от 18 до 25 лет обещают выплату в размере 1 млн гривен за заключение контракта во время военного положения. С 1 сентября на деньги могут претендовать:

  • срочники, которых в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025-го приняли на военную службу по контракту;
  • военнослужащие, которые отвечали всем критериям и которым присвоили первичное офицерское звание "младший лейтенант";
  • служащие, которые имели специальные звания или классные чины и были переаттестованы до присвоения офицерского звания.

Единовременное пособие предоставляется украинцам, которые пошли служить в ВСУ, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, структуры Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Но важно учесть: для получения полной суммы нужно принимать непосредственное участие в боевых действиях в течение определенного срока.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году максимальная пенсия в Украине вместе с доплатами составляет 23 610 грн. Самые высокие выплаты получают ученые, депутаты и госслужащие, но из-за понижающих коэффициентов фактические суммы часто меньше.

Также мы писали, кто из украинцев имеет право на выплату почти 20 000 грн для покупки дров. Помощь оказывают семьям, проживающим в пределах 10 км от границы с РФ или у линии фронта. Вторая категория получателей — социально уязвимые семьи за пределами 10-километровой зоны.

курс валют зарплаты выплаты деньги финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
