Зарплати, пенсії та курс валют — що буде з фінансами українців у вересні

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Фінанси українців стикнуться з певними змінами у вересні 2025 року. Окрім важливих нововведень, які вплинуть на зарплати вчителів і грошове забезпечення військових, наших громадян чекає багато цікавого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у вересні.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна зарплата

Згідно з Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", підвищення мінімальної заробітної плати найближчим часом не планується. Це саме стосується прожиткового мінімуму. Протягом вересня суми перебуватимуть на такому найнижчому рівні:

виплата за годину — 48 грн;

виплата за місяць — 8 000 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у вересні — 3 028 грн. Ці суми впливають на розрахунок багатьох соціальних допомог, зокрема лікарняних, грошової підтримки у зв’язку з вагітністю і пологами тощо.

Курс долара та євро

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до яких курсових показників готуватися у вересні. Наразі спостерігається планомірне укріплення гривні з огляду на практику Національного банку — стримування інфляційних процесів шляхом монетарної політики.

"За моєю оцінкою в найближчі два місяці річна інфляція навряд чи знизиться нижче позначки 13%. З урахуванням достатньої фінансової допомоги міжнародних партнерів НБУ продовжить тримати курс долара в діапазоні 41,3-42 грн у вересні", — зазначив фахівець.

Що стосується курсу євро, то показники залежать від співвідношення у валютній парі з доларом. У серпні почалися процеси повільного ослаблення євро: курс змістився з позначки 1,18 до 1,16-1,17. Якщо тенденція продовжиться в перший місяць осені, то в Україні валюта коштуватиме близько 48-49 грн/євро.

Що буде з пенсіями у вересні

Деякі громадяни отримають збільшені виплати цього місяця. Їм перерахують суми з огляду на досягнення певного віку. За інформацією на сайті ПФУ, надбавка чекає осіб, яким виплачують не більше 10 340,35 грн/міс. Розмір підвищення залежить від віку людини:

виповнилося від 70 до 74 років — 300 грн;

виповнилося від 75 до 79 років — 456 грн;

виповнилося 80 років і більше — 570 грн.

Перерахунок здійснюється автоматично, жодних додатковий дій робити не потрібно.

Надбавка до зарплат вчителів

З 1 вересня збільшилася сума доплати за роботу в несприятливих умовах. Цю виплату призначили всім педагогічним працівникам з 1 січня 2025 року. До першого місяця осені вчителі отримували по 1 000 грн до заробітної плати, а тепер їм нараховуватимуть вдвічі більше — по 2 000 грн/міс.

Зміна окреслена в постанові Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти". Право на надбавку мають всі вчителі без прив’язки до місця роботи, навантаження, предмету, рейтингу чи інших факторів.

Що буде з виплатами військовим

Розмір мінімального грошового забезпечення службовців і суми "бойових" не зміняться у вересні 2025 року. Водночас постанова уряду № 942 передбачила внесення змін у список категорій військових, які можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу.

Українцям віком від 18 до 25 років обіцяють виплату розміром 1 млн гривень за заключення контракту під час воєнного стану. З 1 вересня на кошти можуть претендувати:

строковики, яких у період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025-го прийняли на військову службу за контрактом;

військовослужбовці, які відповідали всім критеріям і яким присвоїли первинне офіцерське звання "молодший лейтенант";

службовці, які мали спеціальні звання чи класні чини та були переатестовані до присвоєння офіцерського звання.

Одноразова допомога надається українцям, які пішли служити в ЗСУ, Національну гвардію, Державну прикордонну службу, структури Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ тощо. Але важливо врахувати: для отримання повної суми треба брати безпосередню участь в бойових діях упродовж визначеного терміну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році максимальна пенсія в Україні разом із доплатами становить 23 610 грн. Найвищі виплати отримують науковці, депутати та держслужбовці, але через понижувальні коефіцієнти фактичні суми часто менші.

Також ми писали, хто з українців має право на виплату майже 20 000 грн для купівлі дров. Допомогу надають родинам, які проживають у межах 10 км від кордону з РФ чи біля лінії фронту. Друга категорія отримувачів — соціально вразливі сім'ї за межами 10-кілометрової зони.