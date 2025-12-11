Видео
Евро побило июльский рекорд — какой курс будет 12 декабря

Евро побило июльский рекорд — какой курс будет 12 декабря

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 17:06
Курс евро побил рекорд — что произошло на валютном рынке Украины
Купюра номиналом 100 евро. Фото: Pexels

Официальный курс гривны к евро обновил исторический максимум. Национальный банк рассчитал на пятницу, 12 декабря, показатель 49,5154 грн/евро. Причина — резкие колебания в главной валютной паре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом евро в Украине.

Читайте также:

Официальный курс евро на 12 декабря

Последний рекорд был побит 2 июля, тогда официальный курс гривны к евро достиг отметки 49,40 грн. В ноябре показатели колебались в диапазоне 48,33-48,98 грн, а уже 2 декабря превысили психологический уровень. На 12 декабря Национальный банк рассчитал курс 49,5154 грн/евро, обновив исторический максимум.

Евро побило июльский рекорд — какой курс будет 12 декабря - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Конечно, на наличном рынке будут несколько иные цифры. По состоянию на вечер, 11 декабря, средняя продажа в обменниках зафиксировалась на 49,74 грн/евро, покупка — на 49,55 грн/евро. В пятницу показатели поднимутся еще выше, поскольку традиционный спред между официальным и наличным курсом составляет до 30 копеек.

Когда не стоит покупать валюту

Ранее мы рассказывали, какие периоды считаются менее выгодными для покупки долларов и евро. Проанализировав динамику на рынке, становится понятной систематичность курсовых колебаний. Например, в начале недели фиксируется относительная стабильность, поскольку валюта еще "приходит в себя" после выходных.

В пятницу нередко возникает спекулятивное движение, что может привести к негативным последствиям для участников обменных операций. Зато в среду и четверг рынок максимально активен, а владельцы иностранных купюр имеют самое большое пространство для финансовых "маневров".

Еще один опасный период — конец года. Скорее всего, с приближением рождественско-новогодних праздников доллар и евро начнут дорожать, уменьшая выгоду от обмена. Потому лучше заблаговременно поменять валюту, а не оттягивать поход в банк до последних чисел декабря.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые купюры доллара недействительны в Украине. Пользоваться невозможно наличной валютой, выпущенной до 1914 года. Она потеряла платежеспособность и не считается средством расчетов.

Также мы писали, почему гривна продолжает слабеть на валютном рынке в декабре 2025 года. Курс доллара может вырасти до 42,50 грн в конце месяца, а стоимость евро останется в диапазоне 49,00-49,70 грн.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
