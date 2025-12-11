Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Євро побило липневий рекорд — який курс буде в Україні 12 грудня

Євро побило липневий рекорд — який курс буде в Україні 12 грудня

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 17:06
Курс євро побив рекорд — що сталося на валютному ринку України
Купюра номіналом 100 євро. Фото: Pexels

Офіційний курс гривні до євро оновив історичний максимум. Національний банк розрахував на п’ятницю, 12 грудня, показник 49,5154 грн/євро. Причина — різкі коливання у головній валютній парі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом євро в Україні.

Реклама
Читайте також:

Офіційний курс євро на 12 грудня

Востаннє рекорд було побито 2 липня, тоді офіційний курс гривні до євро досяг позначки 49,40 грн. Протягом листопада показники коливалися в діапазоні 48,33-48,98 грн, а вже 2 грудня перевищили психологічний рівень. На 12 грудня Національний банк розрахував курс 49,5154 грн/євро, оновивши історичний максимум.

Євро побило липневий рекорд — який курс буде в Україні 12 грудня - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Звісно, на готівковому ринку будуть трохи інакші цифри. Станом на вечір, 11 грудня, середній продаж в обмінниках зафіксувався на 49,74 грн/євро, купівля — на 49,55 грн/євро. У п’ятницю показники піднімуться ще вище, оскільки традиційний спред між офіційним і готівковим курсом становить до 30 копійок.

Коли не варто купувати валюту

Раніше ми розповідали, які періоди вважаються найменш вигідними для купівлі доларів та євро. Проаналізувавши динаміку на ринку, стає зрозумілою систематичність курсових коливань. Наприклад, на початку тижня фіксується відносна стабільність, оскільки валюта ще "оговтується" після вихідних.

У п’ятницю нерідко виникає спекулятивний рух, що також може призвести до негативних наслідків для учасників обмінних операцій. Зате у середу і четвер ринок максимально активний, а власники іноземних купюр мають найбільший простір для фінансових "маневрів".

Ще один небезпечний період — кінець року. Швидше за все, з наближенням різдвяно-новорічних свят долар і євро почнуть дорожчати, зменшуючи вигоду від обміну. Тому краще заздалегідь обміняти валюту, а не відтягувати похід у банк до останніх чисел грудня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри долара недійсні в Україні. Користуватися неможливо готівковою валютою, випущеною до 1914 року. Вона втратила платоспроможність і не вважається засобом розрахунків.

Також ми писали, чому гривня продовжує слабшати на валютному ринку в грудні 2025 року. Курс долара може зрости до 42,50 грн наприкінці місяця, а вартість євро залишиться в діапазоні 49,00-49,70 грн.

курс євро євро валюта фінанси обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації