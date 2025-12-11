Курс євро побив рекорд — що сталося на валютному ринку України

Купюра номіналом 100 євро. Фото: Pexels

Офіційний курс гривні до євро оновив історичний максимум. Національний банк розрахував на п’ятницю, 12 грудня, показник 49,5154 грн/євро. Причина — різкі коливання у головній валютній парі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом євро в Україні.

Офіційний курс євро на 12 грудня

Востаннє рекорд було побито 2 липня, тоді офіційний курс гривні до євро досяг позначки 49,40 грн. Протягом листопада показники коливалися в діапазоні 48,33-48,98 грн, а вже 2 грудня перевищили психологічний рівень. На 12 грудня Національний банк розрахував курс 49,5154 грн/євро, оновивши історичний максимум.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Звісно, на готівковому ринку будуть трохи інакші цифри. Станом на вечір, 11 грудня, середній продаж в обмінниках зафіксувався на 49,74 грн/євро, купівля — на 49,55 грн/євро. У п’ятницю показники піднімуться ще вище, оскільки традиційний спред між офіційним і готівковим курсом становить до 30 копійок.

Коли не варто купувати валюту

Раніше ми розповідали, які періоди вважаються найменш вигідними для купівлі доларів та євро. Проаналізувавши динаміку на ринку, стає зрозумілою систематичність курсових коливань. Наприклад, на початку тижня фіксується відносна стабільність, оскільки валюта ще "оговтується" після вихідних.

У п’ятницю нерідко виникає спекулятивний рух, що також може призвести до негативних наслідків для учасників обмінних операцій. Зате у середу і четвер ринок максимально активний, а власники іноземних купюр мають найбільший простір для фінансових "маневрів".

Ще один небезпечний період — кінець року. Швидше за все, з наближенням різдвяно-новорічних свят долар і євро почнуть дорожчати, зменшуючи вигоду від обміну. Тому краще заздалегідь обміняти валюту, а не відтягувати похід у банк до останніх чисел грудня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри долара недійсні в Україні. Користуватися неможливо готівковою валютою, випущеною до 1914 року. Вона втратила платоспроможність і не вважається засобом розрахунків.

Також ми писали, чому гривня продовжує слабшати на валютному ринку в грудні 2025 року. Курс долара може зрости до 42,50 грн наприкінці місяця, а вартість євро залишиться в діапазоні 49,00-49,70 грн.