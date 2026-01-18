Курс евро не осчастливит украинцев — к чему готовиться в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение двух недель января 2026 года официальный курс гривны к евро находился выше психологического уровня. Украинцы видели в обменниках не слишком выгодные показатели, хотя соотношение в главной валютный паре скорректировалось в сторону укрепления доллара. Возникает вопрос, какой будет ситуация в Украине в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса евро на следующей неделе.

Что будет с курсом евро

Минимальный показатель официального курса гривны к евро в январе 2026 года зафиксировался на уровне 49,51 грн/евро, максимальный — на 50,52 грн/евро. Национальный банк никоим образом не влияет на расчет, как в случае с долларом, а лишь отражает соотношение в главной валютной паре.

После 9 января курс снизился и некоторое время удерживается на 1,16 долл./евро, хотя в течение всего декабря находился в пределах 1,17-1,18 долл./евро. Эти показатели формируются с учетом укрепления или ослабления каждой валюты, а тренды определяют отношения между США и ЕС.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас европейская валюта немного подешевела по отношению к американской, однако я не вижу оснований ожидать стремительного снижения курса в ближайшее время. Разве что появятся какие-то недоразумения между Штатами и Европой, способные спровоцировать усиление доллара", — уточнил Алексей Плотников.

Иными словами, если на следующей неделе курс не сдвинется с 1,16 долл./евро, то украинцы могут ожидать относительную стабилизацию на рынке. Предполагается дальнейшая умеренная девальвация гривны с фиксацией в диапазоне 50,20-50,60 грн/евро. В обменниках стоимость валюты может превысить психологический предел и выйти за 51 грн.

От каких купюр евро лучше избавиться

Ранее мы рассказывали, что украинцам не помешает проверить свои валютные сбережения на предмет купюр, способных вызвать проблемы. В случае с евро речь идет о номинале, который давно перестали печатать и постепенно изымают из наличного оборота.

Банкноты по 500 евро остаются действительным платежным средством и могут использоваться без ограничений, но за рубежом все чаще встречаются случаи отказов: заведения не хотят брать у клиентов крупные купюры и просят заменить на 100 или 200 евро.

Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, лучше заранее обменять 500 евро 2002 года эмиссии на номиналы, которые продолжают печатать. Более того, до конца текущего десятилетия Европейский центральный банк планирует выпустить третью серию купюр, и она не будет включать деньги по 500 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы имеют широкий выбор вариантов, в чем держать финансовые сбережения. Не обязательно выбирать иностранную валюту, лучше сосредоточиться на депозитах, облигациях или драгоценных металлах.

Также мы писали, что Национальный банк смягчил валютные ограничения для украинского бизнеса 14 января. Регулятор ввел новый "заемный" лимит для упрощения управления средствами, привлеченными за рубежом.