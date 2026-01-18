Відео
Головна Економіка Євро на шляху до нових звершень — що буде з курсом уже скоро

Євро на шляху до нових звершень — що буде з курсом уже скоро

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 08:10
Курс євро не ощасливить українців — до чого готуватися найближчим часом
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом двох тижнів січня 2026 року офіційний курс гривні до євро перебував вище психологічного рівня. Українці бачили в обмінниках не надто вигідні показники, хоча співвідношення у головній валютний парі скоригувалося в бік укріплення долара. Постає питання, якою буде ситуація в Україні найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу євро наступного тижня.

Читайте також:

Що буде з курсом євро

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до євро у січні 2026 року зафіксувався на рівні 49,51 грн/євро, максимальний — на 50,52 грн/євро. Національний банк жодним чином не впливає на розрахунок, як у випадку з доларом, а лише відображає співвідношення у головній валютній парі.

Після 9 січня курс знизився і деякий час утримується на 1,16 дол./євро, хоча протягом усього грудня перебував на межі 1,17-1,18 дол./євро. Ці показники формуються з огляду на зміцнення чи послаблення кожної валюти, а тренди визначають відносини між США та ЄС.

Євро на шляху до нових звершень — що буде з курсом уже скоро - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз європейська валюта трохи подешевшала по відношенню до американської, однак я не бачу підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом. Хіба що з’являться якісь непорозуміння між Штатами і Європою, здатні спровокувати посилення долара", — уточнив Олексій Плотніков.

Іншими словами, якщо наступного тижня курс не зрушить з 1,16 дол./євро, то українці можуть очікувати відносну стабілізацію на ринку. Передбачається подальша помірна девальвація гривні з фіксацією в діапазоні 50,20-50,60 грн/євро. В обмінниках вартість валюти може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн.

Яких купюр євро краще позбутися

Раніше ми розповідали, що українцям не завадить перевірити свої валютні заощадження на предмет купюр, здатних викликати проблеми. У випадку з євро йдеться про номінал, який давно перестали друкувати і поступово вилучають з готівкового обігу.

Банкноти по 500 євро залишаються дійсним платіжним засобом і можуть використовуватися без обмежень, але за кордоном все частіше трапляються випадки відмов: заклади не хочуть брати у клієнтів великі купюри і просять замінити на 100 чи 200 євро.

Аби не стикнутися з подібною ситуацією, краще заздалегідь обміняти 500 євро 2002 року емісії на номінали, які продовжують друкувати. Більше того, до кінця поточного десятиліття Європейський центральний банк планує випустити третю серію купюр, і вона не включатиме гроші по 500 євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці мають широкий вибір варіантів, у чому тримати фінансові заощадження. Не обов’язково обирати іноземну валюту, краще зосередитися на депозитах, облігаціях або дорогоцінних металах.

Також ми писали, що Національний банк пом'якшив валютні обмеження для українського бізнесу 14 січня. Регулятор запровадив новий "позиковий" ліміт для спрощення управління коштами, залученими за кордоном.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
