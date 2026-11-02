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Главная Экономика Евро может вернуться к прежним высотам: что будет с курсом в ноябре

Евро может вернуться к прежним высотам: что будет с курсом в ноябре

Ua ru
2 ноября 2026 08:25
Курс евро в ноябре может неожиданно развернуться: к чему готовиться украинцам Новини.LIVE
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Ноябрь 2026 года может характеризоваться колебаниями курса евро. В течение сентября и первой половины октября показатели в Украине снижались, а в конце второго месяца осени начали умеренно расти. Дальнейшая тенденция будет зависеть от ситуации на мировом валютном рынке, в частности от соотношения в паре доллар-евро. Мы узнали, к чему следует готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом евро в ноябре

На понедельник, 2 ноября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 50,68 грн. В течение октября показатели колебались в диапазоне 50,13-50,95 грн. В то же время соотношение в основной валютной паре не менялось, зафиксировавшись на отметке 1,12 долл./евро.

"Сейчас наблюдаются противоречия во внешней торговле, ставках рефинансирования, учетных ставках Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. К тому же в ноябре состоятся выборы в Конгресс, результаты которых могут повлиять на экономическую политику США", — отметил Плотников.

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Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

По его мнению, украинцам не стоит ожидать значительного укрепления или обесценения европейской валюты в ноябре — динамика останется спокойной, без резких скачков. Но если соотношение в основной валютной паре опустится до 1,10 долл./евро или повысится до 1,15 долл./евро, курс будет меняться соответственно.

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Что выбрать украинцам — доллар или евро

Перед нашими гражданами может встать вопрос — какую иностранную валюту лучше выбрать для сбережений. По словам Алексея Плотникова, это зависит от индивидуальных обстоятельств и потребностей. Например, если человек планирует поехать в ЕС или имеет там родственников, то выберет расчеты в евро.

"Если речь идет о каких-то абстрактных соображениях, то можно порекомендовать диверсификацию валютной корзины — 30% и 20% в долларах и евро или по 30% в каждой валюте. Остальное стоит хранить в гривне, на банковских депозитах, в государственных облигациях и пр.", — отметил экономист.

Пока сложно сказать, какая валюта имеет больше преимуществ, когда речь идет о финансовых сбережениях. Нужно учитывать планы, конкретные желания и готовность отложить крупную сумму средств "на будущее".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что не все купюры доллара могут принимать в обменных пунктах. Некоторые иностранные банкноты отказываются брать в клиентов из-за давности выпуска. Необходимо сообщить в НБУ или полицию о нарушении требований, а не мириться с произволом финансовых учреждений.

Также Новини.LIVE рассказывали, от каких купюр евро украинцам стоит избавиться в ближайшее время. В ЕС больше не печатают банкноты номиналом 500 евро из-за большого количества подделок на рынке. Лучше заранее обменять деньги, чтобы избежать проблем в будущем.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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