Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Листопад 2026 року може характеризуватися коливаннями курсу євро. Протягом вересня і першої половини жовтня показники в Україні падали, а наприкінці другого місяця осені почали помірно зростати. Подальша тенденція залежатиме від ситуації на світовому валютному ринку, зокрема співвідношення у парі долар-євро. Ми дізналися, до чого готуватися найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом євро в листопаді

На понеділок, 2 листопада, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 50,68 грн. Протягом жовтня показники коливалися в діапазоні 50,13-50,95 грн. Водночас співвідношення у головній валютній парі не змінювалося, зафіксувавшись на відмітці 1,12 дол./євро.

"Зараз є протиріччя в зовнішній торгівлі, ставках рефінансування, облікових ставках Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи. Плюс у листопаді відбудуться вибори до Конгресу, результати яких можуть вплинути на економічну політику США", — зазначив Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

На його думку, українцям не варто очікувати значного посилення або знецінення європейської валюти в листопаді — динаміка залишиться спокійною, без різких стрибків. Але якщо співвідношення у головній парі опуститься до 1,10 дол./євро чи підвищитися до 1,15 дол./євро, курс буде змінюватися відповідно.

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Що обирати українцям — долар чи євро

Перед нашими громадянами може поставати питання — яку іноземну валюту краще обрати для заощаджень. За словами Олексія Плотнікова, це залежить від індивідуальних обставин і потреб. Наприклад, якщо людина планує поїхати в ЄС або має там родичів, то вибере розрахунки в євро.

"Якщо це якісь абстрактні міркування, то можна рекомендувати диверсифікацію кошика — 30% та 20% на долар і євро чи по 30% на кожну валюту. Інше варто зберігати у гривні, на банківських депозитах, в державних облігаціях тощо", — констатував економіст.

Наразі важко сказати, яка валюта має більше переваг, коли йдеться про фінансові заощадження. Треба зважати на плани, конкретні бажання та готовність відкласти велику суму коштів "на майбутнє".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі купюри долара можуть приймати в обмінниках. Деякі іноземні банкноти відмовляються забирати у клієнтів з огляду на давні роки випуску. Потрібно повідомити в НБУ чи поліцію про порушення вимог, а не миритися зі свавіллям фінустанов.

Також Новини.LIVE розповідали, яких купюр євро українцям варто позбутися найближчим часом. В ЄС більше не друкують банкноти номіналом 500 євро через велику кількість підробок на ринку. Краще заздалегідь обміняти гроші задля уникнення проблем у майбутньому.