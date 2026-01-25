Видео
Україна
Евро может готовить новые вызовы — что будет с курсом в Украине

Евро может готовить новые вызовы — что будет с курсом в Украине

Ua ru
25 января 2026
Курс евро на пути к новым рекордам — чего ждать в ближайшее время
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Иностранная валюта ощутимо подорожала в Украине в течение января 2026 года. Купюры доллара и евро стало менее выгодно покупать из-за резкого роста официальных и наличных курсов. Однако девальвация гривны будет продолжаться в ближайшее время, уверены эксперты, и давить на валютный рынок.

Чего ждать от курса евро на следующей неделе, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

В течение января 2026 года официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 49,54-50,72 грн. На расчет влияет не Национальный банк, а соотношение в главной валютной паре. Доллар немного ослаб, начиная со второй половины месяца, зафиксировавшись на показателе 1,18 долл./евро.

Евро может готовить новые вызовы — что будет с курсом в Украине - фото 1
Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Обострение отношений между США и ЕС может спровоцировать удешевление евро к доллару. Но в январе ситуация останется контролируемой. Единственное что, западные товары, которые завозят в Украину, станут дороже, ведь их цена зависит от курса евро", — отметил экономист.

По его словам, не стоит надеяться на приостановление девальвации национальной валюты в ближайшее время. Учитывая усиление позиций евро в паре с долларом, можно ожидать курсовые колебания в пределах 50,30-50,70 грн/евро в последнюю неделю января 2026 года.

Дорогие купюры евро

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут продать иностранные банкноты гораздо выгоднее, чем в случае обычного обмена на гривны. Коллекционеры готовы заплатить за купюры с красивыми серийными номерами больше, о чем свидетельствуют объявления на специализированном портале OLX.

Стоит просмотреть свои валютные сбережения в поиске подобной наличности. Следует обращать внимание на зеркальность, чередование цифр, повторы и другие признаки систематичности. Пользователь OLX может продать купюры номиналом 20 евро за 1 200 грн, ведь они привлекают серийными номерами с повтором цифр 222 и 777.

Напомним, Национальный банк смягчил валютные ограничения для бизнеса 14 января 2026 года. Среди нововведений — утверждение "заемного" лимита для операций с привлеченными из-за рубежа средствами.

Также мы писали, от каких купюр евро украинцам стоит отказаться в 2026 году. Проблемы часто возникают при обмене банкнот номиналом 500 евро, поскольку их давно прекратили печатать в Евросоюзе.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
