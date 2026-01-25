Відео
Євро може готувати нові виклики для українців — що буде з курсом

Євро може готувати нові виклики для українців — що буде з курсом

Дата публікації: 25 січня 2026 08:10
Курс євро на шляху до нових рекордів — чого чекати найближчим часом
Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

Іноземна валюта відчутно подорожчала в Україні протягом січня 2026 року. Купюри долара та євро стало менш вигідно купувати через різке зростання офіційних і готівкових курсів. Однак девальвація гривні буде продовжуватися найближчим часом, впевнені експерти, і тиснути на валютний ринок.

Чого чекати від курсу євро наступного тижня, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Протягом січня 2026 року офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 49,54-50,72 грн. На розрахунок впливає не Національний банк, а співвідношення у головній валютній парі. Долар трохи послабився, починаючи з другої половини місяця, зафіксувавшись на показнику 1,18 дол./євро.

Євро може готувати нові виклики для українців — що буде з курсом - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Загострення відносин між США та ЄС може спровокувати здешевлення євро до долара. Але в січні ситуація залишиться контрольованою. Єдине що, західні товари, які завозять в Україну, стануть дорожчими, бо їх ціна залежить від курсу євро", — зазначив економіст.

За його словами, не варто сподіватися на призупинення девальвації національної валюти найближчим часом. З огляду на посилення позицій євро в парі з доларом можна очікувати курсові коливання в межах 50,30-50,70 грн/євро в останній тиждень січня 2026 року.

Дорогі купюри євро

Раніше ми розповідали, що українці можуть продати іноземні банкноти набагато вигідніше, ніж у випадку звичайного обміну на гривні. Колекціонери готові заплатити за купюри з красивими серійними номерами більше, про що свідчать оголошення на спеціалізованому порталі OLX.

Варто проглянути свої валютні заощадження в пошуку подібної готівки. Слід звертати увагу на дзеркальність, чергування цифр, повтори та інші ознаки систематичності. Користувач OLX може продати купюри номіналом 20 євро за 1 200 грн, бо вони приваблюють серійними номерами з повтором цифр 222 та 777.

Нагадаємо, Національний банк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу 14 січня 2026 року. Серед нововведень — запровадження "позикового" ліміту для операцій із залученими з-за кордону коштами.

Також ми писали, від яких купюр євро українцям варто відмовитися у 2026 році. Проблеми часто виникають під час обміну банкнот номіналом 500 євро, оскільки їх давно припинили друкувати в Євросоюзі.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
