Помощь семьям погибших военных — при каких обстоятельствах выплаты могут прекратить

Шеврон ВСУ на военной форме. Фото: УНИАН

Семьи павших защитников в Украине имеют право получить денежную помощь от государства в размере 15 млн грн. Эта сумма выплачивается поэтапно в течение 40 месяцев. Однако в некоторых случаях начисления могут прекратить.

Новини.LIVE рассказывают, кто и при каких обстоятельствах может потерять право на получение денежной помощи.

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Кто получает выплаты в случае гибели военнослужащего

Единовременную денежную помощь, предусмотренную для семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей по защите Родины, как пояснили в Министерстве обороны Украины, прежде всего выплачивают лицам, которые указаны в личном распоряжении защитника, если такой документ был составлен им при жизни.

При отсутствии документа, или если он не охватывает всю сумму помощи, право на ее получение в равных долях имеют:

дети, включая усыновленных, зачатыми при жизни погибшего (умершего) лица и рожденными после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом иждивенцы, которые определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Независимо от содержания личного распоряжения право на ОГД принадлежит:

малолетним, несовершеннолетним, совершеннолетним нетрудоспособным детям;

нетрудоспособным вдове/вдовцу;

нетрудоспособным родителям погибшего (умершего) лица.

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. При этом отказ должен удостоверяться нотариально.

Кто еще сможет получить денежную помощь

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В частности, документ регулирует порядок получения единовременного денежного пособия в случае гибели военного в плену.

"Сегодня семьи наших погибших в плену героев вынуждены доказывать в судах свое право на помощь. Они заслуживают такой же поддержки, как и родные погибших в бою. Потому что плен — это не мир, это продолжение войны", — отметил инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

При каких обстоятельствах выплаты могут прекратить

Как пояснили специалисты "Безоплатной правовой помощи", если человека лишили статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, то выплата ОГД прекращается, а полученные средства могут быть возвращены такими получателями в государственный бюджет на счет Минветеранов в добровольном порядке.

Одним из оснований для потери статуса является отмена актовой записи о смерти или решения суда о признании живым человека, который ранее считался безвестно отсутствующим.

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