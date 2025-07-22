Допомога сім'ям загиблих військових — за яких обставин виплати можуть припинити

Шеврон ЗСУ на військовій формі. Фото: УНІАН

Родини полеглих захисників в Україні мають право отримати грошову допомогу від держави в розмірі 15 млн грн. Ця сума виплачується поетапно протягом 40 місяців. Проте у деяких випадках нарахування можуть припинити.

Новини.LIVE розповідають, хто та за яких обставин може втратити право на отримання грошової допомоги.

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Хто отримує виплати у разі загибелі військовослужбовця

Одноразову грошову допомогу, передбачену для сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини, як пояснили в Міністерстві оборони України, насамперед виплачують особам, які вказані в особистому розпорядженні захисника, якщо такий документ був складений ним за життя.

За відсутності документа або якщо він не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова чи вдівець;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом утриманці, які визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на ОГД належить:

малолітнім, неповнолітнім, повнолітнім непрацездатним дітям;

непрацездатним вдові/вдівцю;

непрацездатним батькам загиблої (померлої) особи.

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. При цьому відмова має засвідчуватися нотаріально.

Хто ще зможе отримати грошову допомогу

Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Зокрема, документ врегульовує порядок отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

"Сьогодні родини наших загиблих у полоні героїв змушені доводити у судах своє право на допомогу. Вони заслуговують на таку ж підтримку, як і рідні загинули в бою. Бо полон — це не мир, це продовження війни", — зазначив ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

За яких обставин виплати можуть припинити

Як пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги", якщо людину позбавили статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, то виплата ОГД припиняється, а отримані кошти можуть бути повернені такими одержувачами до державного бюджету на рахунок Мінветеранів у добровільному порядку.

Однією з підстав для втрати статусу є скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання живою людини, яка раніше вважалася безвісно відсутньою.

Раніше ми пояснювали, як розподіляють 15 мільйонів гривень між родичами полеглих військових.

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