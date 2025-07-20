Виплати родинам загиблих військових — хто має право отримати кошти та як розподіляють 15 млн грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Рідні військовослужбовців, які загинули під час несення служби, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Її розмір становить 15 млн грн. Кошти виплачуються рідним захисника протягом певного періоду.

Новини.LIVE розповідають, як розподіляють 15 мільйонів гривень між родичами полеглих військових.

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Хто має право на грошову допомогу

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі під час дії воєнного стану здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців", постанови КМ України від 28.02.2022 №168 та наказу Міністерства оборони України від 25.01.2023 №45.

Як пояснили в Міноборони, кому і в яких частках має бути виплачена одноразова грошова допомога, зазначається в розпорядженні військовослужбовця за його наявності.

Незалежно від змісту особистого розпорядження, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Їхня частка дорівнює 50% від частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Хто отримає гроші, якщо розпорядження немає

Якщо особисте розпорядження відсутнє або не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова чи вдівець;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

жінка з якою загиблий спільно проживав, але не перебував у шлюбі, якщо цей факт підтверджено рішенням суду;

утриманці, які визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Як розподіляють між родичами загиблого 15 млн грн

Відповідно до пункту №2 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", одноразова грошова допомога розподіляється рівними частинами між всіма членами сім’ї військовослужбовця, які мають право на її отримання.

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї.

Раніше ми писали, які документи необхідно зібрати родичам загиблого військовослужбовця.

Також дізнавайтеся, чи можуть претендувати на грошову допомогу повнолітні діти загиблого військовослужбовця.