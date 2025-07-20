Выплаты семьям погибших военных — кто имеет право получить средства и как распределяют 15 млн грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Родные военнослужащих, погибших во время несения службы, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Ее размер составляет 15 млн грн. Средства выплачиваются родным защитника в течение определенного периода.

Новини.LIVE рассказывают, как распределяют 15 миллионов гривен между родственниками павших военных.

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Кто имеет право на денежную помощь

Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели во время действия военного положения осуществляется в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих", постановлением КМ Украины от 28.02.2022 №168 и приказом Министерства обороны Украины от 25.01.2023 №45.

Как пояснили в Минобороны, кому и в каких долях должна быть выплачена единовременная денежная помощь, указывается в распоряжении военнослужащего при его наличии.

Независимо от содержания личного распоряжения, право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Их доля равна 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае назначения и выплаты единовременной денежной помощи при отсутствии личного распоряжения.

Кто получит деньги, если распоряжения нет

Если личное распоряжение отсутствует или не охватывает всю сумму помощи, право на ее получение в равных долях имеют:

дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

женщина с которой погибший совместно проживал, но не состоял в браке, если этот факт подтвержден решением суда;

иждивенцы, которые определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Как распределяют между родственниками погибшего 15 млн грн

В соответствии с пунктом №2 постановления КМУ от 28.02.2022 № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", единовременная денежная помощь распределяется равными частями между всеми членами семьи военнослужащего, имеющими право на ее получение.

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи.

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Также узнавайте, могут ли претендовать на денежную помощь совершеннолетние дети погибшего военнослужащего.