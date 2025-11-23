Курс доллара в Украине — повлияет ли Черная пятница на валютный рынок

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут массово продавать купюры доллара и евро в конце ноября, поскольку будут нуждаться в деньгах для покупки желаемых товаров со скидками. По случаю Черной пятницы большинство брендов установили выгодные цены, дабы стимулировать потребителей. Возникает вопрос, способна ли динамика на валютном рынке, спровоцированная Black Friday, как-то повлиять на курсовые показатели.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

Чего ожидать от курса доллара

В ноябре официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 41,89-42,09 грн/долл. На понедельник, 24 ноября, Национальный банк рассчитал показатель 42,26 грн/долл. Как видно, восходящая тенденция продолжается, однако сильной девальвации национальной валюты в ближайшее время не предвидится.

И приближение Черной пятницы не способно повлиять на ситуацию. Действительно, украинцы могут более активно совершать обменные операции на следующей неделе с целью купить товары с выгодными скидками. Но курсовые показатели на такой ажиотаж никак не отреагируют. Только НБУ, учитывая политику управляемой гибкости, может менять стоимость американской валюты.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Покупательная способность граждан сейчас не очень большая. И даже если кто-то планировал шопинг в Черную пятницу, копил деньги, я не думаю, что все побегут сдавать доллары, получать гривны и покупать какие-то джинсы. Такое возможно, но не в масштабе, который способен влиять на курс", — отметил Алексей Плотников.

Он убежден, что на следующей неделе официальный курс вернется к устойчивому диапазону и будет колебаться между 41,90 и 42,15 грн/долл. Однако если существует потребность накопить больше иностранных купюр, стоит сделать это заранее, ведь нисходящая динамика на украинском валютном рынке осталась в прошлом.

Где лучше всего покупать доллары

В основном украинцы обращаются в обменники, чтобы осуществить куплю-продажу валюты. Там нередко устанавливают более выгодный курс, поэтому клиенты, которым нужно обменять крупные суммы, отдают предпочтение таким финансовым учреждениям.

Однако некоторые банки могут похвастаться низкими курсовыми показателями, что "выигрывают" в обменников. Просто украинцам не хватает времени на проверку актуальной стоимости долларов и сравнение предложений. Поэтому они теряют выгоду, а вместе с ней — максимальный уровень безопасности, который получают клиенты банков.

На черном рынке вообще не стоит осуществлять обменные операции. Никто не даст стопроцентной гарантии, что приобретенные купюры настоящие. А курс у частных лиц почти не отличается от показателей в обменных пунктах. Поэтому лучший вариант — пойти в банковское отделение и не волноваться из-за потенциального обмана.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если банк отправляет сомнительные доллары или евро на проверку в НБУ и подтверждается их подлинность, владельцу компенсируют номинальную стоимость. Но фальшивые, намеренно поврежденные или непригодные купюры изымают без возмещения.

Также мы писали, что доллары со звездочкой возле серийного номера ценятся дороже, поскольку это заменители бракованных купюр. В Украине их продают значительно выше номинальной стоимости, поэтому банкноты выгодно хранить как инвестицию.