Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Долар реагує на Чорну п'ятницю — що буде з курсом валюти

Долар реагує на Чорну п'ятницю — що буде з курсом валюти

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 09:35
Оновлено: 10:57
Курс долара в Україні — чи вплине Чорна п'ятниця на валютний ринок
Долари в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть масово продавати купюри долара та євро наприкінці листопада, оскільки потребуватимуть грошей для купівлі бажаних товарів зі знижками. З нагоди Чорної п'ятниці більшість брендів встановили вигідні ціни, аби стимулювати споживачів. Постає питання, чи здатна динаміка на валютному ринку, спровокована Black Friday, якось вплинути на курсові показники.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара наступного тижня.

Реклама
Читайте також:

Чого очікувати від курсу долара

В листопаді офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 41,89-42,09 грн/дол. На понеділок, 24 листопада, Національний банк розрахував показник 42,26 грн/дол. Як видно, висхідна тенденція продовжується, однак сильної девальвації національної валюти найближчим часом не передбачається.

І наближення Чорної п'ятниці не здатне вплинути на ситуацію. Дійсно, українці можуть більш активно здійснювати обмінні операції наступного тижня з метою купити товари з вигідними знижками. Але курсові показники на такий ажіотаж жодним чином не відреагують. Тільки НБУ, враховуючи політику керованої гнучкості, може змінювати вартість американської валюти.

Долар реагує на Чорну п'ятницю — що буде з курсом валюти - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Купівельна спроможність громадян зараз не дуже велика. І навіть якщо хтось планував шопінг у Чорну п'ятницю, накопичував гроші, я не думаю, що всі побіжуть здавати долари, отримувати гривні і купувати якісь джинси. Таке можливо, але не в масштабі, який здатен впливатиме на курс", — зазначив Олексій Плотніков.

Він переконаний, що наступного тижня офіційний курс повернеться до сталого діапазону і буде коливатися між 41,90 та 42,15 грн/дол. Однак якщо існує потреба накопичити більше іноземних купюр, варто зробити це заздалегідь, адже низхідна динаміка на українському валютному ринку залишилася в минулому.

Де найкраще купувати долари

Здебільшого українці звертаються в обмінники, щоб здійснити купівлю-продаж валюти. Там нерідко встановлюють більш вигідний курс, тож клієнти, яким потрібно обміняти великі суми, віддають перевагу таким фінансовим установам.

Натомість деякі банки можуть похвалитися низькими курсовими показниками, що "виграють" в обмінників. Просто українцям не вистачає часу на перевірку актуальної вартості доларів та порівняння пропозицій. Тож вони втрачають вигоду, а разом із нею — максимальний рівень безпеки, який отримують клієнти банків.

На чорному ринку взагалі не варто здійснювати обмінні операції. Ніхто не дасть стовідсоткової гарантії, що придбані купюри справжні. А курс у приватних осіб майже не відрізняється від показників в обмінних пунктах. Тож найкращий варіант — піти в банківське відділення і не хвилюватися через потенційний обман.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо банк відправляє сумнівні долари чи євро на перевірку в НБУ та підтверджується їх справжність, власнику компенсують номінальну вартість. Але фальшиві, навмисно пошкоджені чи непридатні купюри вилучають без відшкодування.

Також ми писали, що долари з зірочкою біля серійного номера цінуються дорожче, оскільки це замінники бракованих купюр. В Україні їх продають значно вище номінальної вартості, тому банкноти вигідно зберігати як інвестицію.

курс валют курс долара гроші долар обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації