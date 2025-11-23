Курс долара в Україні — чи вплине Чорна п'ятниця на валютний ринок

Долари в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть масово продавати купюри долара та євро наприкінці листопада, оскільки потребуватимуть грошей для купівлі бажаних товарів зі знижками. З нагоди Чорної п'ятниці більшість брендів встановили вигідні ціни, аби стимулювати споживачів. Постає питання, чи здатна динаміка на валютному ринку, спровокована Black Friday, якось вплинути на курсові показники.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара наступного тижня.

Чого очікувати від курсу долара

В листопаді офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 41,89-42,09 грн/дол. На понеділок, 24 листопада, Національний банк розрахував показник 42,26 грн/дол. Як видно, висхідна тенденція продовжується, однак сильної девальвації національної валюти найближчим часом не передбачається.

І наближення Чорної п'ятниці не здатне вплинути на ситуацію. Дійсно, українці можуть більш активно здійснювати обмінні операції наступного тижня з метою купити товари з вигідними знижками. Але курсові показники на такий ажіотаж жодним чином не відреагують. Тільки НБУ, враховуючи політику керованої гнучкості, може змінювати вартість американської валюти.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Купівельна спроможність громадян зараз не дуже велика. І навіть якщо хтось планував шопінг у Чорну п'ятницю, накопичував гроші, я не думаю, що всі побіжуть здавати долари, отримувати гривні і купувати якісь джинси. Таке можливо, але не в масштабі, який здатен впливатиме на курс", — зазначив Олексій Плотніков.

Він переконаний, що наступного тижня офіційний курс повернеться до сталого діапазону і буде коливатися між 41,90 та 42,15 грн/дол. Однак якщо існує потреба накопичити більше іноземних купюр, варто зробити це заздалегідь, адже низхідна динаміка на українському валютному ринку залишилася в минулому.

Де найкраще купувати долари

Здебільшого українці звертаються в обмінники, щоб здійснити купівлю-продаж валюти. Там нерідко встановлюють більш вигідний курс, тож клієнти, яким потрібно обміняти великі суми, віддають перевагу таким фінансовим установам.

Натомість деякі банки можуть похвалитися низькими курсовими показниками, що "виграють" в обмінників. Просто українцям не вистачає часу на перевірку актуальної вартості доларів та порівняння пропозицій. Тож вони втрачають вигоду, а разом із нею — максимальний рівень безпеки, який отримують клієнти банків.

На чорному ринку взагалі не варто здійснювати обмінні операції. Ніхто не дасть стовідсоткової гарантії, що придбані купюри справжні. А курс у приватних осіб майже не відрізняється від показників в обмінних пунктах. Тож найкращий варіант — піти в банківське відділення і не хвилюватися через потенційний обман.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо банк відправляє сумнівні долари чи євро на перевірку в НБУ та підтверджується їх справжність, власнику компенсують номінальну вартість. Але фальшиві, навмисно пошкоджені чи непридатні купюри вилучають без відшкодування.

Також ми писали, що долари з зірочкою біля серійного номера цінуються дорожче, оскільки це замінники бракованих купюр. В Україні їх продають значно вище номінальної вартості, тому банкноти вигідно зберігати як інвестицію.