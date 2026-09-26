Курс доллара нацелился на рост в октябре: к чему готовиться украинцам

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс гривны к доллару существенно вырос в сентябре 2026 года. На валютном рынке Украины произошли изменения, к которым граждан уже давно призывали готовиться. В обменных пунктах иностранные купюры продают дороже — эксперты прогнозируют умеренный восходящий тренд в ближайшее время, ведь причин для обратной тенденции нет. Мы узнали, что будет с курсом доллара в течение октября.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Чего ожидать от курса доллара в Украине

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,97 грн/долл. (пятница, 25 сентября). На наличном рынке стоимость американской валюты уже превысила психологический рубеж и достигла в среднем 45,10 грн/долл. Причины роста курса лежат на поверхности.

По словам экономиста, возник дефицит валютной выручки, поскольку экспорт приостановился и производители не могут продавать сельскохозяйственную продукцию за границу. К тому же сейчас не работает металлургия вследствие систематических атак со стороны России.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. Плюс удары России по складам и торговым предприятиям привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания, и все это нужно закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет", — констатировал Плотников.

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Спикер считает, что официальный курс гривны к доллару будет колебаться в диапазоне 44,85-45,20 грн/долл. в течение октября 2026 года. Дополнительной причиной роста показателей станет необходимость пополнить государственный бюджет, столкнувшийся со значительным дефицитом, за счет финансовой помощи от партнеров.

От каких купюр доллара стоит избавиться

Украинцы часто сталкиваются с проблемой обмена купюр американской валюты. Речь идет о конкретных банкнотах, а именно номинале 100 долларов 1996 года выпуска. Эти деньги нередко отказываются принимать в финансовых учреждениях, ссылаясь на сложность проверки и устаревшие защитные элементы.

Национальный банк признал неправомерность подобных действий и утвердил штрафы за нарушение действующего законодательства. Необходимо подать жалобу в контролирующий орган и полицию, если в обменном пункте отказались принять 100 долларов 1996 года выпуска.

Украинцам следует избавиться от этих купюр как можно скорее, дабы минимизировать потенциальные риски в будущем. Лучший вариант — обратиться в банковское учреждение, хотя курс может быть менее выгодным.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны декларировать валюту при выезде за границу. Это правило распространяется на сумму, превышающую 10 000 евро в эквиваленте. Без письменного декларирования в 2026 году грозит строгая ответственность, в частности штрафные санкции.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году. Национальный банк изъял из обращения купюры 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов. Зато в сентябре появились банкноты номиналом 2 000 грн с портретом Василия Стуса.