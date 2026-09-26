Курс долара націлився на зростання у жовтні: до чого готуватися українцям

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс гривні до долара суттєво зріс у вересні 2026 року. На валютному ринку України відбулися зміни, до яких громадян уже давно закликали готуватися. В обмінних пунктах іноземні купюри продають дорожче — експерти прогнозують помірний висхідний тренд найближчим часом, адже причин для зворотної тенденції немає. Ми дізналися, що буде з курсом долара протягом жовтня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Чого чекати від курсу долара в Україні

Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,97 грн/дол. (п’ятниця, 25 вересня). На готівковому ринку вартість американської валюти вже перевищила психологічну межу і досягла 45,10 грн/дол. у середньому. Підстави для зростання курсу лежать на поверхні.

За словами економіста, виник дефіцит валютної виручки, оскільки експорт призупинився і виробники не можуть продати сільськогосподарську продукцію за кордон. Плюс наразі не працює металургія внаслідок систематичних атак Росії.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"На ринку є попит на долар, але немає пропозиції. Плюс удари Росії по складам і торговельним закладам призвели до того, що зараз знищені запаси ліків, продуктів харчування, і все це треба закупати. Тому попит на іноземну валюту зростає", — констатував Плотніков.

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Спікер вважає, що офіційний курс гривні до долара буде коливатися у діапазоні 44,85-45,20 грн/дол. протягом жовтня 2026 року. Додатковою причиною зростання показників стане потреба наповнити державний бюджет, який стикнувся зі значним дефіцитом, фінансовою допомогою від партнерів.

Яких купюр долара варто позбутися

Українці часто стикаються з проблемою обміну купюр американської валюти. Йдеться про конкретні банкноти, а саме номінал 100 доларів 1996 року випуску. Ці гроші нерідко відмовляються приймати у фінансових установах, посилаючись на складність перевірки та застарілі захисні елементи.

Водночас Національний банк визнав неправомірність подібних дій і затвердив штрафи за порушення чинного законодавства. Необхідно подати скаргу до контролюючого органу та поліції, якщо в обміннику не погодилися купити 100 доларів 1996 року.

Українцям варто позбутися цих купюр якомога швидше, аби мінімізувати потенційні ризики у майбутньому. Найкращий варіант — звернутися до банківської установи, хоча курс може бути менш вигідним.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні декларувати валюту під час виїзду за кордон. Це правило поширюється на суму, яка перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Без письмового декларування загрожує сувора відповідальність у 2026 році, зокрема штрафні санкції.

Також Новини.LIVE розповідали, які номінали гривні стали мінімальними і максимальними у 2026 році. Національний Банк вилучив з обігу купюри 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Натомість у вересні з'явилися банкноти номіналом 2 000 грн із портретом Василя Стуса.