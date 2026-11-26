Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

В Украине повысили зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года, а следующий этап запланирован на начало 2027-го. Изменения коснутся педагогических работников самой низкой квалификационной категории и сотрудников бюджетной сферы, должностные оклады которых определяются по Единой тарифной сетке. Мы разобрались, к чему готовиться нашим гражданам с 1 января.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Как вырастут зарплаты педагогов в 2027 году

В ответе на петицию №41/011208-26еп о повышении зарплаты учителей премьер-министр отметил, что расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение педагогических работников вырастут ориентировочно на 37,5 млрд гривен в 2027 году.

Это позволит повысить должностные оклады некоторых сотрудников образования. С 1 января планируют увеличить на 10% зарплаты:

педагогов самой низкой квалификационной категории;

научно-педагогических работников;

сотрудников бюджетной сферы, доход которых зависит от ЕТС (речь идет об учебно-вспомогательном и обслуживающем персонале учебных заведений).

"В 2026 году зарплаты уже повысили на 50%. Должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории установлен на уровне 1,6 минимальной заработной платы, а научно-педагогического работника — двух минимальных зарплат", — уточнил Корецкий.

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По его словам, на 2027 год в проекте госбюджета предусмотрено 235,3 млрд гривен для оплаты труда учителей. Однако дальнейшее повышение окладов требует значительных ресурсов, которые трудно найти в условиях полномасштабной войны, когда львиная доля финансов уходит на обеспечение обороноспособности страны.

Минимальные зарплаты учителей в Украине

Ранее мы рассказывали, что при расчете должностного оклада педагога без надбавок и доплат используются два показателя: базовая величина 28 885 грн и коэффициент по квалификационной категории. Это регулируется постановлением Кабинета Министров от 31 августа № 1078.

По состоянию на конец 2026 года учителя могут рассчитывать на такие минимальные зарплаты:

специалисты без категории — 13 865 грн (28 885 × 0,48);

специалисты второй категории — 14 154 грн (28 885 × 0,49);

специалисты первой категории — 14 731 грн (28 885 × 0,51);

специалисты высшей категории — 15 020 грн (28 885 × 0,52).

Суммы указаны до вычета обязательных налогов и сборов — "на руки" сотрудники получат меньше, поскольку взимается 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Однако должностные оклады увеличиваются после начисления различных надбавок, например, за престижность труда и выслугу лет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым педагогам предусмотрены надбавки в размере от 10% до 20%. Дополнительные средства могут получить работники, заведующие учебными кабинетами, лабораториями, классами с компьютерной техникой. Решение о размере доплаты принимает руководитель учебного заведения.

Также мы рассказывали, какие минимальные должностные оклады утвердили для директоров школ. Сумма зависит от количества учеников. Например, если в заведении обучается не более 300 детей, зарплата без учета надбавок достигает 18 000 грн (с налогами).