Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

В Україні підвищили зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року, а наступний етап запланували на початок 2027-го. Зміни торкнуться педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії та робітників бюджетної сфери, посадові оклади яких визначають за Єдиною тарифною сіткою. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам з 1 січня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Реклама

Як зростуть зарплати педагогів у 2027 році

У відповіді на петицію №41/011208-26еп щодо підвищення зарплати вчителів прем’єр-міністр зазначив, що видатки державного бюджету на фінансове забезпечення педагогічних працівників зростуть орієнтовно на 37,5 млрд гривень у 2027 році.

Це дозволить підняти посадові оклади деяких освітян. З 1 січня планують переглянути на 10% у бік збільшення зарплати:

педагогів найнижчої кваліфікаційної категорії;

науково-педагогічних працівників;

робітників бюджетної сфери, дохід яких залежить від ЄТС (йдеться про навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал закладів освіти).

"У 2026 році зарплати вже підвищили на 50%. Посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії встановлено на рівні 1,6 мінімальної заробітної плати, а науково-педагогічного працівника — двох мінімальних зарплат", — уточнив Корецький.

Читайте також:

За його словами, на 2027 рік у проєкті держбюджету передбачили 235,3 млрд гривень на оплату праці вчителів. Однак подальше підвищення окладів потребує значних ресурсів, які важко знаходити в умовах повномасштабної війни, коли левова частка фінансів йде на забезпечення обороноздатності країни.

Мінімальні зарплати вчителів в Україні

Раніше ми розповідали, що в розрахунку посадового окладу педагога без надбавок і доплат використовують два показники: базову величину 28 885 грн і коефіцієнт за кваліфікаційною категорією. Це регулює постанова Кабінету Міністрів від 31 серпня 2026 р. № 1078.

Станом на кінець 2026 року вчителі можуть розраховувати на такі мінімальні зарплати:

спеціалісти без категорії — 13 865 грн (28 885 х 0,48);

спеціалісти другої категорії — 14 154 грн (28 885 х 0,49);

спеціалісти першої категорії — 14 731 грн (28 885 х 0,51);

спеціалісти вищої категорії — 15 020 грн (28 885 х 0,52).

Суми вказані до вирахування обов'язкових податків і зборів — "на руки" працівники отримають менше, оскільки стягується 18% ПДФО та 5% військового збору. Однак посадові оклади зростають після встановлення різних надбавок, наприклад, за престижність праці та вислугу років.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким педагогам передбачили надбавки в розмірі від 10% до 20%. Додаткові кошти можуть отримати працівники, які завідують навчальними кабінетами, лабораторіями, класами з комп'ютерною технікою тощо. Рішення про розмір доплати ухвалює керівник закладу освіти.

Також ми розповідали, які мінімальні посадові оклади затвердили для директорів у школах. Сума залежить від кількості учнів. Наприклад, якщо у закладі навчається не більше 300 дітей, то зарплата без урахування надбавок доходить до рівня 18 000 грн (з податками).