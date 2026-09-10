Штурмовые выплаты военным: кто может получать от 20 000 до 40 000 гривен в сутки

Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные, участвующие в штурмовых операциях, могут получать дополнительно 20 000 или 40 000 гривен за каждые сутки такой работы. Размер выплаты зависит от того, где именно проходил штурм и какого результата добилось подразделение. При этом статус штурмовика, боевой приказ или выход на рубеж еще не означают автоматического права на доплату. Известно, как именно подтверждается участие в таких операциях, какие документы нужны для выплаты и как рассчитывается сумма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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За какие задачи платят 20 000 гривен

Такую сумму за сутки выплачивают за штурмовые действия, в ходе которых украинские военные отвоевывают позиции, здания или сооружения в глубине собственной обороны, ранее захваченные проникшими группами противника. Речь идет о случаях, когда противник скрытно проникает через украинскую оборону, обходит опорные пункты и закрепляется в тылу.

За что выплачивают 40 000 гривен

Самая высокая ставка предусмотрена за штурмовые действия, во время которых украинские военные захватывают позиции, здания или сооружения, находящиеся под физическим контролем противника. Такие объекты могут располагаться непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны российских войск.

Но важен результат операции. Если военные просто заняли позицию, которую противник оставил до начала штурма, оснований для выплаты 40 000 гривен нет.

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Что считается штурмом

Началом штурмовых действий считается момент, когда подразделение или группа по заданному сигналу переходит от рубежа, указанного в боевом приказе, к выполнению штурма. Завершением является момент, когда определенная позиция, здание или сооружение перешли под физический контроль украинского подразделения в результате штурмовых действий.

Что нужно для получения денег

Для выплаты командование должно подтвердить несколько моментов:

фактическое ведение штурмовых действий;

определенный результат операции;

участие конкретного военнослужащего;

решение командования о выплате.

Деньги начисляются каждому военному, чье участие подтверждено и внесено в поименный список. Это не сумма на все подразделение. Выплата осуществляется за сутки участия, а не за каждый отдельный эпизод. Если в течение одних суток военнослужащий получил право и на 20 000, и на 40 000 гривен, выплачивается большая сумма — 40 000 гривен.

Какие документы подтверждают участие

Для оформления выплаты собирают пакет документов. В него входят:

боевой приказ или боевое распоряжение;

журнал боевых действий;

боевое донесение с результатами выполнения задания;

рапорт командира подразделения или группы;

поименной список военнослужащих с указанием периода их участия;

ходатайство командира воинской части в соответствующий орган военного управления.

В рапорте командир указывает результаты боя, потери, временные и пространственные показатели операции, а также подразделения, выполнявшие задачу.

После этого орган военного управления должен в течение трех дней рассмотреть документы и проверить указанные в них данные. После подтверждения командир воинской части издает приказ о выплате дополнительного вознаграждения.

Какой максимальный размер боевых выплат

Штурмовые выплаты добавляются к другим предусмотренным вознаграждениям:

100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых действиях пропорционально подтвержденным дням;

170 000 или 70 000 гривен — зональное вознаграждение в зависимости от района и близости к линии боевого столкновения;

20 000 или 40 000 гривен в сутки — за подтвержденные штурмовые действия.

Для этих трех категорий действует общий месячный лимит в 460 000 гривен. Если по расчету сумма превышает этот предел, к выплате зачисляется максимум 460 000 гривен.

При этом сюда не входят базовое денежное обеспечение, пособие за заключение первого контракта, вознаграждение за взятие военного противника в плен и отдельное вознаграждение за подтвержденное видеофиксацией уничтожение противника в контактном бою.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие социальные гарантии государство предусмотрело для военных и ветеранов. Речь идет о денежном довольствии, компенсации за аренду жилья, медицинской помощи, реабилитации и 75%-ной скидке на коммунальные услуги для участников боевых действий. Также военные и ветераны имеют льготы на проезд, возможности для получения образования и дополнительные трудовые гарантии.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда военным должны выплачивать денежное довольствие и боевые. Основная выплата за предыдущий месяц должна поступать до 20 числа, а задержки могут возникать из-за финансирования, ошибок бухгалтерии, перевода или проблем с документами. Если деньги существенно задерживаются или выплачивается не вся причитающаяся сумма, военнослужащий может обратиться к командиру, в Минобороны, а при необходимости — в суд.