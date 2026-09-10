Штурмові виплати військовим: хто може отримувати від 20 000 до 40 000 гривень за добу

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, які беруть участь у штурмових діях, можуть отримувати додатково 20 000 або 40 000 гривень за кожну добу такої роботи. Розмір виплати залежить від того, де саме відбувався штурм і який результат отримав підрозділ. При цьому статус штурмовика, бойовий наказ чи вихід на рубіж ще не означають автоматичного права на доплати. Відомо, як саме підтверджується участь у таких операціях, які документи потрібні для виплати та як розраховується сума.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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За які завдання платять 20 000 гривень

Таку суму за добу виплачують за штурмові дії, під час яких українські військові повертають позиції, будівлі або споруди в глибині власної оборони, які раніше захопили інфільтровані групи противника. Йдеться про випадки, коли противник приховано проходить через українську оборону, обходить опорні пункти та закріплюється в тилу.

За що виплачують 40 000 гривень

Найвища ставка передбачена за штурмові дії, під час яких українські військові захоплюють позиції, будівлі або споруди, що перебувають під фізичним контролем противника. Такі об’єкти можуть розташовуватися безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони російських військ.

Але важливим є результат операції. Якщо військові просто зайняли позицію, яку противник залишив до початку штурму, підстав для виплати 40 000 гривень немає.

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Що вважається штурмом

Початком штурмових дій вважається момент, коли підрозділ або група за визначеним сигналом переходить із рубежу, зазначеного в бойовому наказі, до виконання штурму. Завершенням є момент, коли визначена позиція, будівля або споруда перейшла під фізичний контроль українського підрозділу внаслідок штурмових дій.

Що потрібно для отримання грошей

Для виплати командування має підтвердити кілька речей:

фактичне ведення штурмових дій;

визначений результат операції;

участь конкретного військовослужбовця;

рішення командування про виплату.

Гроші нараховують кожному військовому, чию участь підтверджено та внесено до поіменного списку. Це не сума на весь підрозділ. Виплата здійснюється за добу участі, а не за кожен окремий епізод. Якщо протягом однієї доби військовий отримав право і на 20 000, і на 40 000 гривень, виплачується більша сума — 40 000 гривень.

Які документи підтверджують участь

Для оформлення виплати збирають пакет документів. До нього входять:

бойовий наказ або бойове розпорядження;

журнал бойових дій;

бойове донесення із результатами виконання завдання;

рапорт командира підрозділу або групи;

поіменний список військовослужбовців із зазначенням періоду їхньої участі;

клопотання командира військової частини до відповідного органу військового управління.

У рапорті командир зазначає результати бою, втрати, часові та просторові показники операції, а також підрозділи, які виконували завдання.

Після цього орган військового управління має протягом трьох днів розглянути документи та перевірити зазначені в них дані. Після підтвердження командир військової частини видає наказ про виплату додаткової винагороди.

Який максимум бойових виплат

Штурмові виплати додаються до інших передбачених винагород:

100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях пропорційно підтвердженим дням;

170 000 або 70 000 гривень — зональна винагорода залежно від району та наближення до лінії бойового зіткнення;

20 000 або 40 000 гривень за добу — за підтверджені штурмові дії.

Для цих трьох категорій діє загальний місячний ліміт у 460 000 гривень. Якщо за розрахунком сума перевищує цю межу, до виплати зараховується максимум 460 000 гривень.

Водночас сюди не входять базове грошове забезпечення, допомога за укладення першого контракту, винагорода за взяття військового противника в полон та окрема винагорода за підтверджене відеофіксацією знищення противника в контактному бою.

Раніше Новини.LIVE писали, які соціальні гарантії держава передбачила для військових та ветеранів. Йдеться про грошове забезпечення, компенсацію за оренду житла, медичну допомогу, реабілітацію та 75% знижку на комунальні послуги для УБД. Також військові й ветерани мають пільги на проїзд, освітні можливості та додаткові трудові гарантії.

Також Новини.LIVE розповідали, коли військовим мають виплачувати грошове забезпечення та бойові. Основна виплата за попередній місяць має надходити до 20 числа, а затримки можуть виникати через фінансування, помилки бухгалтерії, переведення чи проблеми з документами. Якщо гроші суттєво затримують або виплачують не всю належну суму, військовий може звернутися до командира, Міноборони, а за потреби — до суду.