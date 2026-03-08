Видео
Главная Экономика Для курса евро могут измениться правила игры — чего ждать украинцам

Для курса евро могут измениться правила игры — чего ждать украинцам

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 08:10
Курс евро неожиданно изменил направление — к чему готовиться в ближайшее время
Вывеска с перечнем валют, которые украинцы могут купить. Фото: Новини.LIVE

В течение января 2026 года наблюдалась четкая восходящая тенденция на валютном рынке — официальный курс гривны к евро непрерывно рос. Зато в феврале ситуация стабилизировалась, а март начался с колебаний. Из-за войны на Ближнем Востоке доллар укрепился, что привело к удешевлению купюр евро в Украине. В ближайшее время возможна нисходящая динамика.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с курсом евро в Украине

Официальный курс гривны к евро зависит от соотношения в главной валютной паре. По состоянию на 8 марта 2026 года показатель зафиксировался на 1,16 долл./евро. Из-за укрепления американской валюты евро в Украине подешевело до 50,45 грн — в таком диапазоне курс в последний раз колебался в первой половине января.

Для курса евро могут измениться правила игры — чего ждать украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс считается через доллар. Будем видеть решение НБУ по американской валюте. Например, если официальный курс пересечет 44 грн/долл., то, умножив его на 1,16, получим 51 грн/евро", — сообщил экономист.

Поскольку вторая неделя марта начнется небольшим падением показателей, то существует вероятность нисходящего тренда. Хотя делать прогнозы на ближайшее время трудно из-за влияния различных факторов. Ситуацию может изменить длительная война на Ближнем Востоке, дальнейшее блокирование Ормузского пролива, результаты конфликта между США и Ираном и пр.

Как изменился курс евро за год

Благодаря информации на сайте НБУ украинцы могут увидеть динамику официального курса гривны к евро. В течение 2025 года стабильно фиксировался восходящий тренд, который стал следствием развертывания так называемой "тарифной войны" президент США Дональда Трампа.

Инфографика с курсами валют
Динамика официальных курсов доллара и евро за год. Фото: Новини.LIVE

Из-за новых таможенных тарифов на импорт для большинства стран доллар сильно ослаб по отношению к евро: по состоянию на 8 марта 2025 года курс находился на уровне 1,08 долл./евро, а ровно через 12 месяцев достиг показателя 1,16 долл./евро (с пиковым значением 1,20 долл./евро в конце января 2026-го).

Как результат, официальный курс гривны к евро стабильно рос: расчет НБУ на 8 марта 2025 года — 44,55 грн/евро, на 8 марта 2026 года — 50,90 грн/евро (+14,25%). Разница в годовом разрезе составляет 6,35 грн/евро. Этому способствовали напряженные отношения между США и ЕС, из-за чего американская валюта ослабла в главной паре.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут изъять купюры доллара и евро при обмене. Причина — возникновение сомнений относительно подлинности иностранных банкнот. Наличные передают на исследование в НБУ и могут компенсировать владельцу.

Также мы писали, как выгодно обменять 10 000 грн в Украине. Эксперты советуют диверсифицировать портфель, то есть поделить деньги и вложить в разные инструменты. Например, валюту, депозиты, облигации и тому подобное.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
