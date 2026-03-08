Курс євро несподівано змінив напрям — що чекає українців найближчим часом

Вивіска з переліком валют, які українці можуть купити. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс гривні до євро безперервно зростав протягом січня 2026 року, демонструючи висхідну тенденцію, до якої майже ніхто з українців не був готовий. Натомість у лютому ситуація стабілізувалася, а березень почався з коливань. Через війну на Близькому Сході долар зміцнів, що призвело до здешевлення купюр євро в Україні. Найближчим часом можлива низхідна динаміка.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Офіційний курс гривні до євро залежить від співвідношення у головній валютній парі. Станом на 8 березня 2026 року показник зафіксувався на 1,16 дол./євро. Через укріплення американської валюти євро в Україні подешевшало до 50,45 грн — у такому діапазоні курс востаннє коливався в першій половині січня.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс рахується через долар. Будемо бачити рішення НБУ щодо американської валюти. Наприклад, якщо офіційний курс перетне 44 грн/дол., то, помноживши його на 1,16, отримаємо 51 грн/євро", — повідомив економіст.

Оскільки другий тиждень березня почнеться невеликим падінням показників, то існує ймовірність низхідного тренду. Хоча робити прогнози на найближчий час важко через впливи різних факторів. Ситуацію може змінити тривала війна на Близькому Сході, подальше блокування Ормузької протоки, результати конфлікту між США та Іраном тощо.

Як змінився курс євро за рік

Завдяки інформації на сайті НБУ українці можуть побачити динаміку офіційного курсу гривні до євро. Протягом 2025 року стабільно фіксувався висхідний тренд, який став наслідком розгортанням так званої "тарифної війни" президент США Дональда Трампа.

Динаміка офіційних курсів долара і євро за рік. Фото: Новини.LIVE

Через нові митні тарифи на імпорт для більшості країн долар сильно ослаб по відношенню до євро: станом на 8 березня 2025 року курс перебував на рівні 1,08 дол./євро, а рівно через 12 місяців досяг показника 1,16 дол./євро (з піковим значенням 1,20 дол./євро наприкінці січня 2026-го).

Як результат, офіційний курс гривні до євро стабільно зростав: розрахунок НБУ на 8 березня 2025 року — 44,55 грн/євро, на 8 березня 2026 року — 50,90 грн/євро (+14,25%). Різниця у річному розрізі становить 6,35 грн/євро. Цьому сприяли напружені відносини між США та ЄС, через що американська валюта ослабла у головній парі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть вилучити купюри долара та євро під час обміну. Причина — виникнення сумнівів щодо справжності іноземних банкнот. Готівку передають на дослідження в НБУ і можуть компенсувати власнику.

Також ми писали, як вигідно обміняти 10 000 грн в Україні. Експерти радять диверсифікувати портфель, тобто поділити кошти і вкласти в різні інструменти. Наприклад, валюту, депозити, облігації тощо.