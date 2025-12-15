Больше денег при рождении ребенка — сколько будет платить государство с 1 января 2026 года

Мама рядом с ребенком. Фото: УНИАН

Государственный бюджет Украины на 2026 год, как и в предыдущие годы, ориентирован на социальную поддержку населения. Особое внимание в нем уделили семьям с детьми.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2026 году, отмечается на Правительственном портале.

На сколько повысят выплаты при рождении ребенка с 1 января 2026 года

На поддержку украинских семей в 2026 году предусмотрено 24,5 миллиарда гривен. Одной из главных новаций станет повышение выплат на рождение и уход за детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 10 000 до 50 000 гривен.

Также увеличится ежемесячная помощь по уходу за ребенком до года — она вырастет с 860 грн до 7 000 грн, а для детей с инвалидностью — до 10 500 грн.

Еще одним важным изменением будет запуск программы "еЯсла", которая предусматривает предоставление 8 000 грн ежемесячно для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. Для детей с инвалидностью помощь составит до 12 000 грн. Программа будет действовать при условии, что один из родителей или законных представителей вернется к работе.

Для учеников первых классов также запланировано единовременное пособие в виде "Пакета школьника" на сумму 5 000 грн.

Будут продолжаться и программы по оздоровлению и отдыху детей разных категорий, а также поддержка семейных форм воспитания. На это будет выделено 1,6 миллиарда гривен.

Почему некоторым семьям нужно вернуть выплаты на детей

В то же время стоит отметить, что части семей, которые получали государственную помощь на детей, могут начислить задолженность. Это может произойти, если выплаты были назначены без достаточных оснований или семьи не сообщили об изменениях в своем финансовом положении. Например, в случае:

значительного увеличения доходов;

покупки жилья или автомобиля;

трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

Также выплаты могут быть остановлены, если семья сменила место жительства или потеряла статус многодетной семьи.

