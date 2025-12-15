Відео
Головна Економіка Гроші при народженні дитини — сума виплат з 1 січня 2026 року

Гроші при народженні дитини — сума виплат з 1 січня 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:19
Більше грошей при народженні дитини — скільки платитиме держава з 1 січня 2026
Мама поруч з дитиною. Фото: УНІАН

Державний бюджет України на 2026 рік, як і в попередні роки, орієнтований на соціальну підтримку населення. Особливу увагу в ньому приділили родинам з дітьми.  

Про те, на які виплати можуть розраховувати родини з дітьми у 2026 році, зазначається на Урядовому порталі.

Читайте також:

На скільки підвищать виплати при народженні дитини з 1 січня 2026 року

На підтримку українських сімей у 2026 році передбачено 24,5 мільярда гривень. Однією з головних новацій стане підвищення виплат на народження та догляд за дітьми. Так, одноразова допомога при народженні дитини зросте з 10 000 до 50 000 гривень.

Також збільшиться щомісячна допомога для догляду за дитиною до року — вона виросте з 860 грн до 7 000 грн, а для дітей з інвалідністю — до 10 500 грн.

Ще однією важливою зміною буде запуск програми "єЯсла", яка передбачає надання 8 000 грн щомісяця для догляду за дитиною від 1 до 3 років. Для дітей з інвалідністю допомога становитиме до 12 000 грн. Програма буде діяти за умови, що один із батьків або законних представників повернеться до роботи.

Для учнів перших класів також заплановано одноразову допомогу у вигляді "Пакунка школяра" на суму 5 000 грн.

Продовжуватимуться й програми з оздоровлення та відпочинку дітей різних категорій, а також підтримка сімейних форм виховання. На це буде виділено 1,6 мільярда гривень.

Чому деяким родинам потрібно повернути виплати на дітей

Водночас варто зазначити, що частині сімей, які отримували державну допомогу на дітей, можуть нарахувати заборгованість. Це може статися, якщо виплати були призначені без достатніх підстав або сім'ї не повідомили про зміни у своєму фінансовому становищі. Наприклад, у разі: 

  • значного збільшення доходів;
  • покупки житла чи автомобіля;
  • працевлаштування на високооплачувану роботу. 

Також виплати можуть бути зупинені, якщо сім’я змінила місце проживання або втратила статус багатодітної родини.

Раніше ми писали, що перед поїздкою в Польщу з дітьми громадянам України варто ознайомитись з місцевими правилами. Це допоможе уникнути штрафів за порушення вимог, що стосуються виховання.

Також ми розповідали, що кожен громадянин України, незалежно від віку, може отримати 1 000 грн. Це стосується як дорослих, так і дітей. Якщо заявка оформлюється на дитину, її подає один із батьків або опікун. 

виплати діти гроші допомога батьки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
