Штрафи для батьків у Польщі — які порушення призведуть до втрати грошей

Громадяни України, плануючи виїзд у Польщу з дітьми, повинні заздалегідь дізнатися про місцеві правила, аби випадково їх не порушити. Батьків чекають неприємні штрафні санкції за недотримання вимог, пов’язаних із вихованням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи загрожують батькам у Польщі.

Залишення дитини без нагляду

Діти до 7 років не здатні самостійно розпізнавати небезпеку і захиститися від неї, тому польське законодавство забороняє батькам залишати дитину такого віку без нагляду. Згідно з інформацією на порталі yavp.pl, якщо людина при виконанні обов’язку піклуватися про неповнолітнього до 7 років допускає його перебування в обставинах, небезпечних для життя, вона підлягає покаранню штрафом.

Йдеться про суму від 20 до 5 000 злотих залежно від ситуації. Небезпечною вважається обставина, яка створює реальну загрозу дитині, зокрема перебування біля обриву і навіть догляд у стані алкогольного сп’яніння.

Навчання у школі

Українці з тимчасовим захистом, які хочуть отримувати соціальну допомогу від держави, повинні віддати дітей в польські заклади освіти. Ця вимога стала обов’язковою для призначення виплати в розмірі 800 злотих із 1 вересня 2024 року.

У Міністерстві народної освіти Польщі пояснили, що загрожує батькам:

"При недотриманні вимог обов'язкової шкільної освіти можуть бути застосовані адміністративні санкції, такі як штрафи чи примус. Сума одного штрафу не може перевищувати 10 000 злотих, а загальна сума кількох штрафів не може перевищувати 50 000 злотих".

Перед накладанням санкції можливий превентивний захід — попередження від директора школи. Саме керівництво навчального закладу відповідає за контроль дотримання вимог обов'язкової шкільної освіти дітьми, які проживають у їх округах.

Ще один величезний штраф загрожує у разі прогулів. Якщо дитина не відвідала понад 25% занять протягом навчального року, з батьків можуть стягнути до 10 000 злотих. Змінені положення щодо обов’язкової шкільної відвідуваності набули чинності з 1 січня 2025 року.

Тварини та діти в автомобілі

За інформацією на порталі "Спільно", створеному задля допомоги українським родинам у Польщі, заборонено залишати тварин і дітей наодинці в закритому салоні автомобіля. Таке порушення тягне за собою штраф у розмірі 500 злотих. У деякий випадках батьків можуть позбавити волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Місцеве законодавство навіть дозволяє стороннім особам розбивати вікна транспортного засобу, всередині якого перебуває дитина з твариною. Звісно, найбезпечнішим варіантом буде повідомити про недогляд поліцію або муніципальну охорону.

Нагадаємо, у Польщі заборонено сушити білизну, якщо її видно з вулиці, а також виставляти сушарки за перила балкона, аби не псувати вигляд фасаду. Під забороною грилі та будь-які джерела вогню.

Також ми писали, що деяких українців не можуть депортувати з Польщі. Наприклад, осіб зі статусом біженця і додатковим захистом, іноземців із толерованим перебуванням, осіб зі статусом UKR (тимчасовий захист).