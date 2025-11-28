Видео
Україна
Видео

Большие штрафы для родителей — что грозит украинцам в Польше

Большие штрафы для родителей — что грозит украинцам в Польше

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 10:15
Штрафы для родителей в Польше — какие нарушения приведут к потере денег
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Граждане Украины, планируя выезд в Польшу с детьми, должны заранее узнать о местных правилах, дабы случайно их не нарушить. Родителей ждут неприятные штрафные санкции за несоблюдение требований, связанных с воспитанием.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы грозят родителям в Польше.

Оставление ребенка без присмотра

Дети до 7 лет не способны самостоятельно распознавать опасность и защититься от нее, поэтому польское законодательство запрещает родителям оставлять ребенка такого возраста без присмотра. Согласно информации на портале yavp.pl, если человек при исполнении обязанности заботиться о несовершеннолетнем до 7 лет допускает его пребывание в обстоятельствах, опасных для жизни, он подлежит наказанию штрафом.

Речь идет о сумме от 20 до 5 000 злотых в зависимости от ситуации. Опасным считается обстоятельство, которое создает реальную угрозу ребенку, в частности пребывание возле обрыва и даже уход в состоянии алкогольного опьянения.

Обучение в школе

Украинцы с временной защитой, которые хотят получать социальную помощь от государства, должны отдать детей в польские учебные заведения. Это требование стало обязательным для назначения выплаты в размере 800 злотых с 1 сентября 2024 года.

В Министерстве народного образования Польши объяснили, что грозит родителям:

"При несоблюдении требований обязательного школьного образования могут быть применены административные санкции, такие как штрафы или принуждение. Сумма одного штрафа не может превышать 10 000 злотых, а общая сумма нескольких штрафов не может превышать 50 000 злотых".

Перед наложением санкции возможна превентивная мера — предупреждение от директора школы. Именно руководство учебного заведения отвечает за контроль соблюдения требований обязательного школьного образования детьми, проживающими в их округах.

Еще один огромный штраф грозит в случае прогулов. Если ребенок не посетил более 25% занятий в течение учебного года, с родителей могут взыскать до 10 000 злотых. Измененные положения об обязательной школьной посещаемости вступили в силу с 1 января 2025 года.

Животные и дети в автомобиле

По информации на портале "Спільно", созданном для помощи украинским семьям в Польше, запрещено оставлять животных и детей наедине в закрытом салоне автомобиля. Такое нарушение влечет за собой штраф в размере 500 злотых. В некоторый случаях родителей могут лишить свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Местное законодательство даже позволяет посторонним лицам разбивать окна транспортного средства, внутри которого находится ребенок с животным. Конечно, самым безопасным вариантом будет сообщить о недосмотре в полицию или муниципальную охрану.

Напомним, в Польше запрещено сушить белье, если его видно с улицы, а также выставлять сушилки за перила балкона, дабы не портить вид фасада. Под запретом грили и любые источники огня.

Также мы писали, что некоторых украинцев не могут депортировать из Польши. Например, лиц со статусом беженца и дополнительной защитой, иностранцев с толерованим пребыванием, лиц со статусом UKR (временная защита).

дети штрафы нарушения родители украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
