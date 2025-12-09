Виплати на дітей можуть перетворитись на борги — кого змусять повернути гроші

Жінка тримає гаманець. Фото: Новини.LIVE

Частині родин, які отримували державну допомогу на дітей, можуть нарахувати борг і вимагати повернути вже отримані гроші. Таке трапляється, коли виплати були призначені без належних на те причин або сім’я не повідомила про важливі зміни у своєму матеріальному положенні.

Про те, кому доведеться повернути виплачені на дітей гроші та як проходить процедура стягнення, пояснили в Пенсійному фонді України.

Коли можуть вимагати повернути допомогу

Соцслужби можуть переглянути нарахування, якщо отримувач не повідомив про зміни в матеріальному становищі. Це стосується:

суттєвого збільшення доходу;

купівлі житла чи автомобіля;

працевлаштування на високооплачувану роботу.

Виплати також можуть зупинити, якщо сім’я змінила місце проживання та не повідомила про це, або втратила статус багатодітної.

В яких випадках виплати на дітей можуть визнати неправомірними

Закон передбачає багато випадків, коли допомога може бути визнана неправомірною. Серед них:

ув’язнення батьків або опікуна;

позбавлення батьківських прав;

повне державне забезпечення дитини;

смерть отримувача допомоги чи самої дитини;

добровільна відмова сім’ї від державної підтримки;

вилучення дитини з родини, навіть без позбавлення прав;

перебування дитини в інтернаті чи пансіоні на цілодобовому утриманні;

нецільове використання грошей (коли дитина не забезпечена необхідним).

Що буде, якщо сім'я отримувала гроші без законних підстав

Якщо соцслужби встановлюють порушення, родині надсилають офіційне повідомлення із сумою, яку потрібно повернути. Далі можливі кілька варіантів:

родина може добровільно відшкодувати кошти;

виплати можуть автоматично зменшуватися на 20% щомісяця, поки борг не буде погашений.

Якщо в добровільному порядку гроші повернути не вдасться, питання вирішується через суд та виконавчу службу.

